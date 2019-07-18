Андрій Богдан: Дорогий адвокат може завалити будь-яку справу. Треба міняти КПК



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Андрій Богдан з 2015 року був адвокатом Ігоря Коломойського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Як бувший адвокат вважаю, що при наявності достатньо коштів на адвоката кримінальну справу довести до логічного завершення практично неможливо», - поділився досвідом керівник Офісу президента Андрій Богдан

В Україні необхідно змінювати кримінально-процесуальний кодекс, щоб захисники не могли заважати доводити кримінальні справи до логічного кінця.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі Президента.

«Хочу звернутись до національної ради з питань антикорупційної політики, що нам треба напрацьовувати зміни до Кримінально-процесуального кодексу, тому що захищаючи права громадян на належне відстоювання своєї позиції в суді і під час досудового слідства, законодавець залишив дуже багато можливостей зловживати своїми правами», — сказав Богдан.

Він додав, що «як бувший адвокат вважаю, що при наявності достатньо коштів для утримання адвоката у підозрюваного, кримінальну справу довести до логічного завершення практично неможливо».

«Тому оці прогалини законодавства, коли захист прав переважає бажання держави карати злочинців, в нашому законодавці привалює. Тому одним з перших заходів які має розглянути Національна рада з питань антикорупційної політики — це зміни до кримінально-процесуального закону, щоб і процес, і досудове слідство було більш ефективним», — сказав він.

Перед цим керівник САП Назар Холодницький розповів, що вони два місяці «ловлять і не може зловити» суддю Турківського райсуду.