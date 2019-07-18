  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Андрій Богдан: Дорогий адвокат може завалити будь-яку справу. Треба міняти КПК

    • Розсилка
    Андрій Богдан з 2015 року був адвокатом Ігоря Коломойського - Андрій Богдан: Дорогий адвокат може завалити будь-яку справу. Треба міняти КПК
    Андрій Богдан з 2015 року був адвокатом Ігоря Коломойського
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Як бувший адвокат вважаю, що при наявності достатньо коштів на адвоката кримінальну справу довести до логічного завершення практично неможливо», - поділився досвідом керівник Офісу президента Андрій Богдан

    В Україні необхідно змінювати кримінально-процесуальний кодекс, щоб захисники не могли заважати доводити кримінальні справи до логічного кінця.

    Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі Президента.

    Читайте також

    «Хочу звернутись до національної ради з питань антикорупційної політики, що нам треба напрацьовувати зміни до Кримінально-процесуального кодексу, тому що захищаючи права громадян на належне відстоювання своєї позиції в суді і під час досудового слідства, законодавець залишив дуже багато можливостей зловживати своїми правами», — сказав Богдан.

    Він додав, що «як бувший адвокат вважаю, що  при наявності достатньо коштів для утримання адвоката у підозрюваного, кримінальну справу довести до логічного завершення практично неможливо».

    «Тому оці прогалини законодавства, коли захист прав переважає бажання держави карати злочинців, в нашому законодавці привалює. Тому одним з перших заходів які має розглянути Національна рада з питань антикорупційної політики — це зміни до кримінально-процесуального закону, щоб і процес, і досудове слідство було більш ефективним», — сказав він.

    Перед цим керівник САП Назар Холодницький розповів, що вони два місяці «ловлять і не може зловити» суддю Турківського райсуду.

    Читайте також
    закон адвокат Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ