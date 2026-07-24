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Анна Дорош, чиє призначення у МОЗ наробило шуму, отримала нову посаду

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Анна Дорош, чиє призначення у МОЗ наробило шуму, отримала нову посаду
Анна Дорош розповіла, чим займатиметься на новій посаді
фото: Анна Дорош/Facebook

Анна Дорош відповідатиме за розвиток партнерств, міжнародну співпрацю та взаємодію з бізнесом

Керівниця служби протоколу Міністерства охорони здоров’я Анна Дорош, яка нещодавно опинилася в епіцентрі гучного кадрового скандалу, отримала новий публічний статус, ставши амбасадоркою Всеукраїнського молодіжного центру. Про своє призначення вона повідомила на сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«А ще, ще глибше занурюватися в молодіжну політику. Бо чим більше працюю з молодими людьми, тим більше переконуюся, молодіжна політика – це не лише про заходи чи гранти. Це про створення можливостей, розвиток лідерства, формування середовища, у якому молодь може реалізовувати себе, брати відповідальність і впливати на те, якою буде Україна», – написала Дорош.

Анна Дорош також зазначила, що нова роль перегукується з проєктом GOV4YOU, який вона створила для популяризації державної служби серед молоді. За її словами, головна цінність полягає не лише в хороших ідеях, а й у здатності об'єднати навколо них людей.

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Скріншот зі сторінки Анни Дорош у Facebook

«Найбільша цінність сьогодні – не просто придумати класну ідею. Найбільша цінність – знайти людей, які в неї повірять, і об'єднати їх навколо спільної мети», – додала вона.

Нагадаємо, у травні цього року Анна Дорош опинилася в центрі суспільної уваги після призначення керівницею служби протоколу МОЗ. У соцмережах її звинувачували у можливому кумівстві, пов'язуючи призначення з батьком – волонтером, громадським діячем і колишнім радником голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Згодом з'ясувалося, що посадовиці 25 років, а не 20, як стверджували окремі користувачі. Через хвилю гейту та погроз вона тимчасово закрила свої сторінки у соцмережах. До роботи в МОЗ вона працювала у Чернівецькій міській раді, Міністерстві юстиції та Секретаріаті Кабміну.

Після хвилі звинувачень у «кумівстві» та протекції керівниця служби протоколу Міністерства охорони здоров'я Анна Дорош уперше публічно розповіла про стосунки з батьком, який, за її словами, не мав жодного стосунку до її кар'єри.

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Теги: політика Україна молодь

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