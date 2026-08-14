Україна заблокувала російський південь і розширює операцію – Зеленський

Президент наголосив, що Україна посилює тиск на РФ у відповідь на удари по українських містах і портах

Україна реалізує стратегічну операцію, спрямовану на блокування російського півдня, та планує її розширювати. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військовій логістиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, рішення, ухвалені з осені минулого року, дали змогу Україні взимку та навесні перейти до значно більш технологічної оборони. Йдеться, зокрема, про політичні та фінансові кроки, а також розвиток відповідних технологій. Зеленський зазначив, що Україна продовжує реалізовувати план так званих далекобійних санкцій та нарощує кількість ударів середньої дальності.

«Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо – розширюємо цілком справедливо – у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах», – заявив президент.

Глава держави пояснив, що йдеться про комплексний тиск на Росію. До нього належать удари по російських НПЗ та інших об'єктах нафтової галузі, мідстрайки по військовій логістиці РФ, а також операції України в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Зеленський наголосив, що всі ці заходи спрямовані на скорочення воєнного потенціалу Росії. Водночас, на його думку, військовий та економічний тиск необхідно доповнювати активнішими політичними й юридичними кроками.

Глава держави також нагадав про новий український санкційний пакет проти компаній і суден, причетних до вивезення зерна та інших товарів із тимчасово окупованих територій України.

Україна готує нові санкції проти російського ВПК, фінансових ланцюжків і посередників. Значна кількість підприємств РФ, які працюють на війну, досі не перебувають під міжнародними санкціями, і це, за словами Зеленського, потрібно виправити протягом серпня-вересня.