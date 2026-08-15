Федоров показав зарплату, зароблену за пів року в Міноборони

Колишній міністр оборони оприлюднив свіжу декларацію

Понад 1,1 млн грн отримав Михайло Федоров за роботу в Міністерстві оборони. Такі дані ексурядовець вказав у декларації після звільнення з посади міністра, повідомляє «Главком».

Ще 47 тис. грн Федорову виплатив Секретаріат Кабміну. А його дружина Анастасія заробила на підприємництві понад 4,25 млн грн.

витяг із реєстру декларацій

Федоров має квартиру в Києві площею 74,8 кв. м. Її він придбав у 2019 році за 2,19 млн грн.

У родини є два автомобілі, обидва оформлені на дружину Федорова.

Йдеться про Audi Q8 2019 року випуску, придбаний у квітні 2026 року. Цим автомобілем користується Федоров. Другий автомобіль – Audi A4 2016 року.

скриншот декларації Михайла Федорова

На рахунках Федорова в кількох банках – понад 1,3 млн грн. У дружини – близько 600 тис. грн і $15 тис. готівкою.

Нагадуємо, Федоров очолив Міністерство оборони 14 січня 2026 року, пробув на посаді пів року. 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, а наступного дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме Федорова на повторне призначення. Сам Федоров розповідав, що під час розмови із Зеленським не почув конкретних претензій до своєї роботи.

Після відставки президент запропонував Федорову кілька варіантів роботи, зокрема посаду віцепрем'єра з військових інновацій. Федоров відмовився і заявив, що готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

Після звільнення Федорова в Києві та інших містах проходили акції на його підтримку. Раніше «Главком» писав, що протести з вимогою повернути його на посаду міністра тривають уже 30-й день.