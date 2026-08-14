Україна покарала причетних до вивезення зерна з окупованих територій

Під обмеження потрапили 13 суден, а також російські громадяни та десятки компаній, причетних до вивезення зерна з окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Обмеження також застосували до суден, які використовували для його перевезення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

До нового санкційного пакета потрапили 13 морських суден. Вісім із них ходять під прапором Росії, три – Панами, ще по одному – під прапорами Белізу та Сент-Кітс і Невісу. Крім того, санкції запровадили проти 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. За даними Офісу президента, усі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з окупованих Росією територій.

Обмеження також стосуються власників і капітанів суден та компаній, залучених до вивезення української аграрної продукції. Україна планує передати міжнародним партнерам необхідну інформацію, щоб санкції проти причетних до цієї діяльності були синхронізовані в інших юрисдикціях.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що відповідальність має поширюватися на всіх учасників схеми – від компаній і судновласників до капітанів та самих суден. «Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки», – зазначив Власюк, говорячи про незаконно вивезене українське зерно.

Нагадаємо, у липні російський суховантаж Panormitis, який, ймовірно, перевозив викрадене на тимчасово окупованих територіях України зерно, повернувся до російського порту Кавказ після невдалих спроб розвантажитися в Ізраїлі та Туреччині.

Розслідувачі зазначали, що сам Panormitis не заходив до окупованих українських портів: зерно на нього перевантажували з інших суден. Зокрема, Leonid Pestrikov, за їхніми даними, доставив на борт понад 6 тис. тонн ячменю та майже 1 тис. тонн пшениці з Бердянська.