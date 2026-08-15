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Стало відомо, куди подівся колишній віцепрем'єр Кубраков

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Стало відомо, куди подівся колишній віцепрем'єр Кубраков
Кубраков брав участь у розробці рішень для підвищення енергетичної стійкості Києва
фото: «Бабель»

Ексурядовець долучився до роботи над планом стійкості Києва та програмою резервного живлення для багатоповерхівок

Колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков після відходу з уряду долучився до роботи над питаннями стійкості столиці. Зокрема, він брав участь у підготовці відповідних рішень для Києва. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Кубраков, який нині є позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами, активно долучався до формування плану стійкості столиці. Ковальчук підтвердив його участь у цій роботі та зазначив, що особисто бачив колишнього віцепрем'єра на спільних нарадах.

«Що стосується пана Олександра, то він дійсно долучався до опрацювання питань стійкості. Був дуже активним. Декілька разів я його бачив на спільних нарадах», – розповів заступник міністра.

За словами Ковальчука, Кубраков спільно з Києвом також ініціював програму встановлення в багатоквартирних будинках та ОСББ систем незалежного резервного живлення. Йдеться про великі генератори, які мають забезпечувати будинки електроенергією у разі проблем з основним живленням.

Для реалізації цієї ініціативи уряд у березні ухвалив відповідну постанову, яка передбачає запуск експериментального проєкту. Загалом план стійкості Києва передбачає комплекс заходів для підготовки столиці до можливих російських атак на критичну інфраструктуру та проходження наступного опалювального сезону.

Оновлений документ РНБО схвалила 5 серпня. Серед ключових напрямків – інженерний захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та створення резервних систем електро- і теплопостачання. Зокрема, до кінця 2026 року Київ має ввести в експлуатацію 200 МВт розподіленої електричної генерації.

Водночас, за словами Ковальчука, у столиці досі залишається зона ризику, яка охоплює понад дві тисячі багатоквартирних будинків: для неї ще опрацьовується технічне рішення щодо додаткової розподіленої теплової генерації.

Нагадаємо, у травні 2024 року Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. За відповідне рішення проголосували 272 народні депутати.

Перед звільненням на адресу Кубракова лунала низка претензій та звинувачень. Зокрема, йому закидали недостатній захист Трипільської ТЕС, зруйнованої внаслідок російської атаки, хоча це питання не належало до його компетенції. Водночас вважалося, що причини відставки урядовця, який тривалий час був одним із фаворитів президента, могли бути пов'язані з Офісом президента.

У липні 2025 року Державне бюро розслідувань провело обшуки у Кубракова. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження щодо ймовірних шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка. Після обшуків колишній урядовець публічно прокоментував дії правоохоронців.

У 2026 році президент Володимир Зеленський несподівано зустрівся з Кубраковим. Під час зустрічі вони обговорили надзвичайну ситуацію в енергетиці українських міст і громад, співпрацю з міжнародними партнерами для посилення стійкості, а також питання інфраструктурного розвитку України.

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Теги: Київ Олександр Кубраков Міністерство інфраструктури

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