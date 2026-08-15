Дипломат пояснив, чому Україна змінила ставлення до Лукашенка

Чорногор: «Усі зусилля – на те, щоб не допустити бойових дій з півночі»

Україна на певному етапі свідомо мінімізувала публічну критику режиму Олександра Лукашенка, аби не допустити нового наступу з території Білорусі. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив посол України з особливих доручень із питань співпраці з білоруськими демократичними силами Ярослав Чорногор.

«Це питання було вирішене дипломатичним шляхом, хоча й не через публічні канали. Білорусь перестала надавати свою територію для російських військ. Основна частина російських військ була поступово виведена. Повернулися до 2021 року. Там залишилися дві-три військові бази з обмеженим контингентом російських військ, які виконують там низку функціональних обов’язків, але безпосередньо у війні проти України не беруть участі. Тому з українського боку була така точка зору: для мінімізації небезпеки з півночі режим Лукашенка не буде піддаватися зайвій публічній критиці. Усі зусилля – на те, щоб не допустити бойових дій з півночі», – сказав Ярослав Чорногор.

За словами дипломата, мети була досягнуто: основна частина російських військ залишила Білорусь. Тож Київ очікував, що Мінськ скористається цією можливістю, щоб і надалі дистанціюватися від війни. Натомість режим Лукашенка почав посилювати іншу форму підтримки Росії.

«Режим Лукашенка замість того, щоб скористатися цією можливістю і подалі відійти від війни, використав цей час для того, щоб наростити допомогу Російській Федерації з боку військово-промислових підприємств, а також для надання своєї території... Це показало, що не помічати проблему стало дорожче, ніж раніше. Ворог посилюється», – підсумував Чорногор.

Водночас дипломат наголосив, що українська політика щодо Білорусі формується насамперед логікою війни та необхідністю гарантувати безпеку України.

Раніше Bloomberg писав, що тісний політичний та військовий альянс Москви та Мінська зіткнувся з новим серйозним випробуванням на тлі небажання Олександра Лукашенка глибше інтегруватися у військову кампанію Володимира Путіна проти України.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив офіційний візит до Індонезії, де провів переговори з президентом країни Прабово Субіанто. Сторони домовилися про розширення економічної співпраці та підписали низку двосторонніх документів.