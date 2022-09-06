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Антимонопольний комітет відкрив справу проти «Прозорро.Продажі»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Антимонопольний комітет відкрив справу проти «Прозорро.Продажі»
Прозоро.Продажі запідозрили у зловживанні монопольним становищем на ринку
фото з відкритих джерел

Справу розпочато за заявами одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення ДП Прозорро.Продажі плати

Антимонопольний комітет розпочав справу за фактом встановлення ДП Прозорро.Продажі додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи (ЕТС) Prozorro.Продажі.

Як повідомили у АМКУ, справу розпочато за заявами одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення ДП Прозорро.Продажі плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС Prozorro.Продажі лише після виконання додаткових умов.

Комітет встановив, що оператори для підключення до ЕТС Prozorro.Продажі та проведення електронних аукціонів повинні сплачувати визначену у договорі з ДП Прозорро.Продажі плату на розвиток ЕТС. Вона вираховується із винагороди суб'єктів господарювання. Водночас в АМКУ є підстави вважати, що розмір плати на розвиток ЕТС є економічно необґрунтованим.

 «Також Комітет з’ясував, що ДП Прозорро.Продажі надає доступ операторам до ЕТС Prozorro.Продажі лише за умови виконання ними додаткових маркетингових зобов’язань. Вони безпосередньо не стосуються предмета договору доступу до ЕТС Prozorro.Продажі та мають на меті просування ЕТС Prozorro.Продажі коштом суб'єктів господарювання», — сказано у повідомленні.

У Комітеті нагадали, що досліджують ситуацію на ринку надання послуг з доступу до електронної торгової системи, за допомогою якої проводять аукціони, ще з 2021 року.

ДП Прозорро.Продажі вже було надано рекомендації, які мали на меті усунення вищезазначених проблем, підкреслили у АМКУ, — однак підприємство не вчинило вичерпних дій з попередження ймовірних негативних наслідків для конкурентного середовища.

«Враховуючи встановлені факти, АМКУ розпочав розгляд справи про порушення ДП Прозорро.Продажі законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання ним монопольним (домінуючим) становищем на ринку. У разі доведення негативного впливу дій ДП Прозорро.Продажі на конкуренцію на цьому ринку, підприємству може загрожувати штраф — до 10% доходу за рік, що передував ухваленню рішення про порушення», — резюмували у АМКУ.

Теги: ProZorro Антимонопольний комітет

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