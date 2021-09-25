Антиолігархічний закон не позбавить фінансово-промислові групи впливу, – економіст

У процедурах фінмоніторингу західних банків немає такого терміну, як «олігарх»

Іноземні компанії вже давно знають, з якими олігархами працюють

Закон, спрямований на боротьбу з надмірним впливом олігархів, – це неефективний спосіб позбавити фінансово-промислові групи їхньої ваги. Таку позицію висловив Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Інструмент, який вибрали для того, щоб боротися з впливом фінансово-політичних груп, який справді викривлює економічні процеси в країні, котрий не дає нам розвиватися так, як ми могли б, – на мій погляд, він не дуже ефективний. З різних причин», – сказав Гайдай.

Він підкреслив, що у процедурах фінмоніторингу західних банків та інвестбанків немає такого терміну, як «олігарх». За його словами, всі давно знають, з ким працюють, і або погоджуються та транзакції, або ні.

«Так само з точки зору медіаактивів важко зрозуміти – яким чином цей закон спонукатиме якісь міжнародні медіахолдинги зайти в Україну і викупити в олігархів їхні медіаактиви. Це не зрозуміло», – зауважив Гайдай.

Як відомо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.