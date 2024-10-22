Народний депутат повідомив про проблеми з комплектуючими для українських ракет

Нардеп Чернєв про ефективність українських ракет: Скоро будуть конкретні результати

Деякі ракети українського виробництва вже пройшли авіавипробування. Однак є проблеми з необхідними комплектуючими. Про це заявив народний депутат та голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За словами нардепа, невдовзі всі побачать результати застосування українських балістичних ракет. «Якщо говорити про «Вільху», тут питання є певні скажімо так до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримувати», – розповів він.

Чернєв також сказав, що у випадку застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів, по типу «Грім», то по їх застосуванню ведеться робота.

«І президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація», – додав нардеп.

Нагадаємо, цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Раніше стало відомо, що Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України, назвавши їх ефективним та точним озброєнням.