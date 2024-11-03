До війська необхідно призвати пів мільйона людей, як раніше казав Залужний – нардеп

За словами Костенка, темпи мобілізації, які були нормальними після ухвалення закону про її посилення у травні, у вересні значно знизилися

У грудні 2023 року ексголовком Залужний висловлював думку про необхідність мобілізації 500 тис. військовослужбовців

Народний депутат Роман Костенко, який є секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявив про необхідність мобілізації 500 тис. громадян через на поточну ситуацію на фронті. Про це стало відомо з етеру «Прямого».

За словами Костенка, темпи мобілізації, які були нормальними після ухвалення закону про її посилення у травні, у вересні значно знизилися. Він зазначив, що попередньо планувалося мобілізувати 200 тис. осіб, однак, на думку депутата, цього недостатньо для поточних потреб армії.

Костенко нагадав, що у грудні 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловлював думку про необхідність мобілізації 500 тис. військовослужбовців.

«З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним (із Залужним – «Главком») і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо», – зазначив Костенко.

Нагадаємо, наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення, однак зараз, якщо систему не змінити – це «може закінчитись трагічно». Таку думку висловив народний депутат Роман Костенко.

Як повідомлялося, минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.