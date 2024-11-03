Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До війська необхідно призвати пів мільйона людей, як раніше казав Залужний – нардеп

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До війська необхідно призвати пів мільйона людей, як раніше казав Залужний – нардеп
За словами Костенка, темпи мобілізації, які були нормальними після ухвалення закону про її посилення у травні, у вересні значно знизилися
фото з відкритих джерел

У грудні 2023 року ексголовком Залужний висловлював думку про необхідність мобілізації 500 тис. військовослужбовців

Народний депутат Роман Костенко, який є секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявив про необхідність мобілізації 500 тис. громадян через на поточну ситуацію на фронті. Про це стало відомо з етеру «Прямого».

За словами Костенка, темпи мобілізації, які були нормальними після ухвалення закону про її посилення у травні, у вересні значно знизилися. Він зазначив, що попередньо планувалося мобілізувати 200 тис. осіб, однак, на думку депутата, цього недостатньо для поточних потреб армії.

Костенко нагадав, що у грудні 2023 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловлював думку про необхідність мобілізації 500 тис. військовослужбовців.

«З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним (із Залужним – «Главком») і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо», – зазначив Костенко.

Нагадаємо, наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення, однак зараз, якщо систему не змінити – це «може закінчитись трагічно». Таку думку висловив народний депутат Роман Костенко.

Як повідомлялося, минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Читайте також:

Теги: мобілізація Роман Костенко роман Валерій Залужний депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новій моделі планують перейти від критичності підприємства до критичності працівника
Рішення щодо економічного бронювання вже прийнято? Нардеп дав відповідь
4 жовтня, 12:28
Зміни передбачені постановою від 1 жовтня 2024 р. № 1134
Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
4 жовтня, 14:13
Запропонований варіант перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія відповідає стандартам державної мови
У Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування Первомайська
7 жовтня, 11:56
Працівники ТЦК влаштували масову перевірку документів біля Палацу спорту в Києві
Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно
12 жовтня, 12:55
Депутати пропонують оплачувати половину штрафу ухилянтам
Депутати хочуть запропонувати українцям платити штрафи за неявку в ТЦК за власною ініціативою
14 жовтня, 07:05
Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність»
Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info
14 жовтня, 21:53
16 жовтня Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України
План перемоги. Опозиція пояснила, що їй не сподобалося
17 жовтня, 08:22
Юрій Свідерський повернувся з російського полону
Склала мандат, аби рятувати сина у полоні. Історія депутатки, яку не випускали за кордон
20 жовтня, 13:26
За даними слідства, нардепка незаконно збагатилася на понад 20 млн грн
Справа про незаконне збагачення. Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма
23 жовтня, 18:05

Суспільство

У Луцьку на стінах кафедрального собору намалювали волинських бізнесменів
У Луцьку на стінах кафедрального собору намалювали волинських бізнесменів
До війська необхідно призвати пів мільйона людей, як раніше казав Залужний – нардеп
До війська необхідно призвати пів мільйона людей, як раніше казав Залужний – нардеп
Став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Марка Дзюбана
Став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Марка Дзюбана
День інженерних військ України: історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
День інженерних військ України: історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Зеленський повідомив, скільки «шахедів» було випущено по Україні у жовтні
Зеленський повідомив, скільки «шахедів» було випущено по Україні у жовтні
Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція
Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
59K
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
6380
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
4801
Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція
4768
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua