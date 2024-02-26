Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані

Екснардеп підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем

Народний депутат VIII скликання Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, заявив, що хоче очної ставки з новим послом України в Азербайджані Юрієм Гусєвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеотрансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

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За словами Пашинського, за три дні до оголошення підозри екснардепу Гусєв написав на нього нову заяву про злочин до НАБУ.

«Рівно минуло десять років, як пан Гусєв написав на мене до НАБУ заяву про злочин у зловживанні владою та службовим становищем. Я вимагаю очної ставки з Гусєвим, якого нещодавно призначено послом в Азербайджані. Пане прокуроре, давайте проведемо слідчі дії з Гусєвим», – звернувся екснардеп до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який був присутній у суді.

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Пашинський зауважив, що Гусєв має упереджене ставлення. Це тягнеться з 2015 року, коли колишній нардеп запідозрив тодішнього заступника міністра оборони Юрія Гусєва у завищенні цін на 180 млн грн під час закупівлі пального для армії. Як зауважив Пашинський, відповідне кримінальне провадження не розслідується з 2016 року.

Додамо, що ексзаступник міністра оборони Юрій Гусєва проходить свідком у справі про розкрадання «палива Курченка», в якій підозру одержав Пашинський. Зі свідчень Гусєва, який у 2015 році працював заступником міністра оборони, тодішній нардеп і керівник комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський особисто телефонував йому і просив підписати сумнівні документи. У них йшлося про передачу пального з херсонської нафтобази для потреб армії. Це відбулося у березні 2015 року.

Експосадовець Міноборони повідомив, що документи, запропоновані Пашинським, викликали у нього застереження, тому Гусєв їх не підписав. «Невдовзі після мені зателефонував Пашинський, який почав обурюватися моєю відмовою. Я пояснив, що не підписуватиму документ, що містить недостовірні відомості», – розповів колишній очільник «Укроборонпрому».

Гусєв додав, що обвинувачений екснардеп погрожував йому «кримінальними справами, а також звільненням з посади заступника міністра оборони».

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Як повідомляв «Главком», 22 лютого 2024 року Володимир Зеленський своїм указом призначив Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці. Попереднім указом президент звільнив з цієї посади Каневського Владислава Володимировича, який працював послом в Азербайджані з лютого 2019 року.