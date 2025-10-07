Головна Країна Політика
Арестович заявив, що готовий молитися разом із Путіним за російських загиблих

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Арестович заявив, що готовий передати Росії окуповані території заради «тривалого миру» та відмовитися від вступу України до НАТО і ЄС

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив низку скандальних заяв, серед яких – пропозиція спільного молебню з президентом Росії Володимиром Путіним за загиблими, територіальні поступки Росії та суд над президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича з Ксенією Собчак «Я віддаю чотири області і Крим».

Олексій Арестович у новому інтерв’ю висловив низку суперечливих ідей щодо майбутнього України та її відносин із Росією. Політик назвав Путіна «кваліфікованим гравцем», який робить стратегічні ходи, але не є етичним лідером.

Арестович заявив, що у разі свого обрання президентом він би вирушив до Москви, аби «на рівних» обговорити всі спірні питання між державами – від Чорноморського флоту до газових конфліктів. «За принципом – іду на ви. Це не на уклін, а це як Сашко Білий на стрілку. Я приходжу до вас один або як Святослав Хоробрий, я йду на Ви. Я не вважаю, не кваліфікую це як подорож на уклін», – сказав він.

«Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю – на умовах, як ФРН та НДР», – розповів Арестович.

За словами Арестовича, така домовленість могла б забезпечити тривалий мир «за моделлю Корейського півострова».

Крім того, політик запропонував провести спільний молебень із Путіним за загиблими та покласти квіти російським військовим. На його думку, це могло б стати кроком до примирення. Також він заявив про необхідність захисту прав російськомовних громадян і УПЦ (МП), що, на його переконання, допоможе «усунути причини конфлікту».

Наприкінці Арестович додав, що підписав би відмову від вступу України до НАТО та ЄС і ініціював би суд над президентом Володимиром Зеленським як «воєнним злочинцем».

Нагадаємо, що Олексій Арестович пояснив, що конфлікт із Валерієм Залужним виник не через особисті суперечки, а через «принципову різницю у поглядах на війну». За його словами, Залужний наполягав на продовженні бойових дій і звільненні окупованих територій, тоді як сам Арестович вважає, що Україна має перейти до переговорів із росією.

