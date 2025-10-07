Арестович заявив, що готовий молитися разом із Путіним за російських загиблих

Арестович заявив, що готовий передати Росії окуповані території заради «тривалого миру» та відмовитися від вступу України до НАТО і ЄС

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив низку скандальних заяв, серед яких – пропозиція спільного молебню з президентом Росії Володимиром Путіним за загиблими, територіальні поступки Росії та суд над президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича з Ксенією Собчак «Я віддаю чотири області і Крим».

Олексій Арестович у новому інтерв’ю висловив низку суперечливих ідей щодо майбутнього України та її відносин із Росією. Політик назвав Путіна «кваліфікованим гравцем», який робить стратегічні ходи, але не є етичним лідером.

Арестович заявив, що у разі свого обрання президентом він би вирушив до Москви, аби «на рівних» обговорити всі спірні питання між державами – від Чорноморського флоту до газових конфліктів. «За принципом – іду на ви. Це не на уклін, а це як Сашко Білий на стрілку. Я приходжу до вас один або як Святослав Хоробрий, я йду на Ви. Я не вважаю, не кваліфікую це як подорож на уклін», – сказав він.

«Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю – на умовах, як ФРН та НДР», – розповів Арестович.

За словами Арестовича, така домовленість могла б забезпечити тривалий мир «за моделлю Корейського півострова».

Крім того, політик запропонував провести спільний молебень із Путіним за загиблими та покласти квіти російським військовим. На його думку, це могло б стати кроком до примирення. Також він заявив про необхідність захисту прав російськомовних громадян і УПЦ (МП), що, на його переконання, допоможе «усунути причини конфлікту».

Наприкінці Арестович додав, що підписав би відмову від вступу України до НАТО та ЄС і ініціював би суд над президентом Володимиром Зеленським як «воєнним злочинцем».

Нагадаємо, що Олексій Арестович пояснив, що конфлікт із Валерієм Залужним виник не через особисті суперечки, а через «принципову різницю у поглядах на війну». За його словами, Залужний наполягав на продовженні бойових дій і звільненні окупованих територій, тоді як сам Арестович вважає, що Україна має перейти до переговорів із росією.