Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах

Прессекретар Путіна додав, що диктатор не планує створювати власну соцмережу

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін не використовує соціальні мережі. Як відомо, більшість світових політиків мають офіційні акаунти у різних соціальних мережах, тоді як Путін тільки записує відеозвернення, які транслюються по телебаченню або на сторінках міністерства внутрішніх справ.

Пєсков каже, що Путін «присутній» у соціальних мережах, але для для комунікацій з народом є адміністрації, які і створені для цього. Також прессекретар Путіна додав, що диктатор не планує створювати власну соцмережу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах у своєму кабінеті в Кремлі та на офіційній резиденції в Ново-Огарьово.

Як відомо, операційна система Windows XP була випущена у 2001 році, а її офіційна підтримка Microsoft завершилася у квітні 2014 року. Використання цієї застарілої системи несе серйозні ризики для кібербезпеки, оскільки вона більше не отримує оновлень безпеки.

До слова, Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна, президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін.

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

«Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так», – наголосив президент.