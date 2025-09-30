Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах
фото: росЗМІ

Прессекретар Путіна додав, що диктатор не планує створювати власну соцмережу

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін не використовує соціальні мережі. Як відомо, більшість світових політиків мають офіційні акаунти у різних соціальних мережах, тоді як Путін тільки записує відеозвернення, які транслюються по телебаченню або на сторінках міністерства внутрішніх справ.

Пєсков каже, що Путін «присутній» у соціальних мережах, але для для комунікацій з народом є адміністрації, які і створені для цього. Також прессекретар Путіна додав, що диктатор не планує створювати власну соцмережу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах у своєму кабінеті в Кремлі та на офіційній резиденції в Ново-Огарьово. 

Як відомо, операційна система Windows XP була випущена у 2001 році, а її офіційна підтримка Microsoft завершилася у квітні 2014 року. Використання цієї застарілої системи несе серйозні ризики для кібербезпеки, оскільки вона більше не отримує оновлень безпеки. 

До слова, Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна, президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін. 

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

«Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так», – наголосив президент.

Читайте також:

Теги: путін соціальні мережі технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня
Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня
Вчора, 21:33
Путін намагається уникати відкритого конфлікту з НАТО, але все одно продовжує провокації
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
28 вересня, 03:42
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ
26 вересня, 01:18
Коли ми перестали бути Росією
Коли ми перестали бути Росією
25 вересня, 11:12
Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, вважає Фірсов
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
20 вересня, 15:26
В Україні триває 1293-й день повномасштабної війни
WSJ: Путін вірить, що його економіка витримає довше, ніж українська армія
8 вересня, 04:12
Бессент заявив про готовність США натиснути на Путіна
США готові посилити тиск на Росію, але є умова
7 вересня, 16:58
Зеленський про запрошення Путіна: «Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву»
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
4 вересня, 18:13
Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни
Китай провів військовий парад: Сі Цзіньпін виступив із провокативною заявою
3 вересня, 08:23

Політика

Віткофф може залишити пост спецпосланника президента США вже цього року: причина
Віткофф може залишити пост спецпосланника президента США вже цього року: причина
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
ХАМАС отримав мирну пропозицію від США
ХАМАС отримав мирну пропозицію від США
Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, але є нюанс
Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, але є нюанс
Сибіга провів переговори з очільниками МЗС Польщі, Литви та Вірменії
Сибіга провів переговори з очільниками МЗС Польщі, Литви та Вірменії
Талібан відключив інтернет в Афганістані
Талібан відключив інтернет в Афганістані

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua