Зеленський відзначив нагородами діячів українського кіно

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив нагородами 37 діячів кінематографу, театру й телебачення, шістьох із них – посмертно

Президент України підписав Указ №680/2025, яким відзначив діячів кінематографії державними нагородами з нагоди Дня українського кіно. Про це повідомляє «Главком».

Відзнаки вручили за значний внесок у розвиток індустрії, сумлінну працю та заслуги в захисті державного суверенітету.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

Бабенко Олександр Андрійович – оператор, фотограф Associated Press;

Гуєвський Володимир Юрійович – оператор-постановник, режисер;

Кокошко Віталій Івановичй (посмертно) – режисер, продюсер;

Леоньєв Станіслав Вікторович – режисер, художник-кераміст;

Неліпа Максим Володимирович (посмертно) – актор, телеведучий;

Прутила Станіслав Вікторович (посмертно) – кінопродюсер;

Самойленко Олексій Юрійович (посмертно) – актор театру і кіно;

Тримбач Сергій Васильович – кінознавець, заступник голови Національної спілки кінематографістів України;

Трояновський Єгор Борисович – режисер, оператор;

Феліпенко Юрій Сергійович (посмертно) – актор театру і кіно;

Чернілевський Станіслав Болеславович – сценарист, кінорежисер, член Національної спілки кінематографістів України;

Шумілов Євген Ігорович (посмертно) – актор.

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

Брегман Ольгу Миколаївну – продюсера;

Горлову Аліну Едуардівну – режисера;

Журбу Ольгу Миколаївну – режисера;

Карпович Оксану Андріївну – режисера;

Сахно Іванну Анатоліївну – акторку кіно та телебачення;

Сміт Єлизавету Михайлівну – режисера;

Ткачук Марину Дмитрівну – режисера.

Присвоїти почесні звання: «Нродний артист України»

Ігнатуші Олександру Федоровичу – акторові, режисеру, члену Національної спілки кінематографістів України;

Мельник Ірині Василівні – акторці, майстрові сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»;

Сергійко Аллі Олександрівні – артистці драми, провідному майстрові сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі».

Звання «Заслужений артист України» надати:

Олійнику Дмитру Олександровичу – артистові драми Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»;

Стрельникову Сергію Олександровичу – акторові;

Хижняк Антоніні Валеріївні – акторці театру, кіно та дубляжу.

Звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоїти:

Бассель Дарʼї Валеріївні – кінопродюсерові;

Дем'яненко Олені Вікторівні – кінорежисерові, сценаристу;

Непиталюку Аркадію Анатолійовичу – акторові, режисеру, сценаристові;

Образу Василю Федоровичу – члену Національної спілки кінематографістів України;

Томенку Тарасу Миколайовичу – кінорежисерові та кіносценаристу.

Звання «Заслужений працівник культури України» надати:

Багрій-Шахматовій Марині Леонідівні – редакторові, сценаристу, тележурналістові, продюсеру;

Гресь Олені Євгенівні – художникові по костюмах;

Рубану Максиму Валентиновичу – гаферові;

Сейдаметову Шевкету Егатовичу – художникові-постановнику;

Скопелідісу Віталію Анатолійовичу – художникові-гримеру;

Степановій Ніні Михайлівні – завідувачеві фільмофонду Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»;

Юкіній Олені Володимирівні – реквізиторові Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

Нагадаємо, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.