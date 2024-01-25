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Очільниця АРМА пояснила, куди поплила арештована яхта Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільниця АРМА пояснила, куди поплила арештована яхта Медведчука
АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду яхти Медведчука
фото з відкритих джерел

Проведення заходів для підтвердження технічної спроможності яхти Медведчука відбулось за рішенням хорватського суду

Арештована яхта Віктора Медведчука – Royal Romance – 25 січня тимчасово відчалила з верфі Adria Docks у хорватському м. Трогір для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Про це повідомила керівниця АРМА Олена Дума.

За словами очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії.

«Крім того, Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія – Керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м. Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила Дума, АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду яхти Медведчука.

Проведення заходів для підтвердження технічної спроможності яхти Медведчука відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія)
Проведення заходів для підтвердження технічної спроможності яхти Медведчука відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія)
фото: Telegram/Олена Дума

«Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном», – додала вона.

Як повідомлялося, суперяхта Royal Romance, яку у 2022 році заарештували через санкції проти Віктора Медведчука, рушила з хорватського порту Трогір. У неї начебто з’явився новий власник.

Раніше представники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в межах робочого відрядження до Республіки Хорватія (13-22 листопада) здійснили огляд арештованої яхти, що належить членам сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

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Як повідомлялося, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.

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Теги: Хорватія суд корабель Віктор Медведчук АРМА

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