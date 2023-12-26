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З бухти Феодосії вийшли два російські судна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
З бухти Феодосії вийшли два російські судна
Ідентифікувати кораблі не вийшло
фото: «Крим. Реалії»

Кораблі покинули бухту після того, як ЗСУ завдали удару по десантному кораблю «Новочеркаськ»

Бухту Феодосії в окупованому Криму покинули два російські судна. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Як повідомляє кореспондент видання, два російські воєнні кораблі покинули бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по десантному кораблю «Новочеркаськ».

Через дим та велику відстань ідентифікувати кораблі не вийшло. На думку журналістів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер Чорноморського флоту Росії.

Судячи з напрямку руху, кораблі залишали бухту Феодосії.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Зауважимо, окупаційна влада Криму показала наслідки нічної «бавовни» (фото, відео). Аксьонов зауважив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

До слова, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Читайте також: Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Теги: флот ЗСУ Крим корабель

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