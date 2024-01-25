Арештована яхта Медведчука за $200 млн відчалила з порту Хорватії

Яхта Royal Romance зранку в четвер 25 січня 2024 р. відпливла з порту Трогір в Хорватії

Навесні 2022 року Львівський суд арештував яхту Royal Romance

Суперяхта Royal Romance, яку у 2022 році заарештували через санкції проти Віктора Медведчука, рушила з хорватського порту Трогір. У неї начебто з’явився новий власник. Про це повідомляє хорватський сайт dnevnik.hr.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначають журналісти, яхта Royal Romance, яку пов’язують з родиною підсанкційного українського політика Віктора Медведчука, зранку в четвер 25 січня 2024 р. відпливла з порту Трогір в Хорватії. Яхта знаходилася там під арештом з весни 2022 року.

У 2015 році цю яхту довжиною 92 метри отримала компанія Fregata Marine Ltd. (Маршалові о-ви), власницею якої була Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Проте у 2021 році судно змінило власника. Ним стало Lanelia Holdings Ltd (Маршалові о-ви), власники якого були невідомі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Навесні 2022 року Львівський суд арештував Royal Romance. А у листопаді 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про намір продати яхту, вартість якої оцінювалася в $200 млн.

dnevnik.hr з посиланням на юридичну фірму Gajski, Grlić, Prka and partners (Загреб) пише, що власником Lanelia Holding є громадянин Росії Олексій Інкін, який намагається довести, що купив судно до початку російського вторгнення в Україну.

Восени минулого року російські ЗМІ повідомляли, що бізнесмен на ім'я Олексій Інкін раніше був топ-менеджером групи компаній Регіон. Згодом він став власником холдингової компанії Еволюція, що була створена у 2018 році. Її активи зосереджені в нафтогазовій (ВПК-ойл, Горний, Сібгаз) та вугільній (АнтрацитІнвестПроєкт) промисловостях, нерухомості. Є частка у біофармацевтичній компанії Самсон-мед.

Згодом керівниця АРМА Олена Дума заявила, що арештована яхта Віктора Медведчука – Royal Romance – 25 січня тимчасово відчалила з верфі Adria Docks у хорватському м. Трогір для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія).

Нагадаємо, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в межах робочого відрядження до Республіки Хорватія (13-22 листопада) здійснили огляд арештованої яхти, що належить членам сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

7 фото На весь екран













Як повідомлялося, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.