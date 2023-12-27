Доставка товарів морем до Європи суттєво здорожчає

Європейські судновласники будуть викуповувати квоти на викид їх судами СО2

З наступного року європейські судновласники будуть зобов'язані сплачувати «зелений» податок – викуповувати квоти на викид їх судами СО2. Витрати, що виросли, відчують на собі всі європейці, кажуть власники суден. Про це пише Aftenposten.

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З 2024 року норвезькі судноплавні компанії очікують на додатковий рахунок у мільярди крон. Норвезьке видання зазначає, що з нового року не тільки промислові та нафтові гравці, такі як Yara та Equinor, сплачуватимуть квоти на викиди CO2 через європейську торговельну систему ETS, але й судноплавні компанії.

«Тепер судноплавна галузь також має купувати квоти, і ЄС поступово посилюватиме вимоги протягом наступних двох років. Так, судноплавні компанії, які здійснюють перевезення в Європі, зобов'язані придбати квоти на 40% своїх викидів у 2024 році, на 70% викидів у 2025 році та на всі викиди у 2026 році», – зазначає Aftenposten. Квоти на викиди CO2 торгуються на таких біржах, як ICE, EEX та Nasdaq.

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«Ми підрахували, що ми маємо заплатити від шести до семи мільйонів євро за рік. Коли проект буде реалізовано у повному обсязі, це становитиме близько 15 мільйонів євро на рік. Таким чином, це значні додаткові витрати», – сказав виданню генеральний директор Odfjell SE Харальд Фотланд. Ця компанія управляє та володіє флотом з 69 танкерів, які перевозять хімічну продукцію.

Генеральний директор Норвезької асоціації судновласників Харальд Сульберг підтвердив, що закупівля квот зробить дорожчим транспортування товарів усередині Європи, а також на континент і з континенту.

«Відповідь – так. Коли транспортні витрати збільшуються через квоту, вони також мають бути розподілені між покупцями товарів. Іншого способу повернути ці гроші немає», – сказав Харальд Сульберг.

Якщо перевезення здійснюються всередині Європи, судновласники платитимуть за весь шлях. За рейсами з інших континентів – за половину маршруту.

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«В останні роки ціни на квоти на викиди CO2 у ETS значно зросли. На початку 2021 року ціна була трохи вищою за 30 євро за тонну, але перед Різдвом 2024 року ціна становила близько 70 євро, або близько 800 крон», – зауважує норвезьке видання.

За оцінками Норвезької асоціації судновласників, норвезькі судна платитимуть щорічно 2,5-3 мільярди норвезьких крон (до $300 млн) за квоти на викиди CO2, коли набуде чинності правило повного викупу викидів.

У Норвезької асоціації судновласників пропонують спрямовувати кошти на розвиток екологічно чистих видів палива, але відповіді від уряду поки що немає. Глава асоціації Харальд Сульберг сказав Aftenposten, що поки галузь не вірить у доступність альтернативних варіантів, оскільки вони все ще в кілька разів дорожчі, ніж викопне паливо, що використовується.

У компанії Klaveness спалюють мазут, але новітні судна компанії можуть працювати і на інших видах палива. «Причина, через яку судноплавна компанія досі не переключилася, полягає в тому, що вони не знають, яке паливо буде доступне і скільки воно коштуватиме», – пише Aftenposten.

Нагадаємо, російське торгове судно, власник якого перевозив зброю для Кремля, минулого місяця відключило транспондер, перш ніж таємно пришвартуватися до найбільшої військово-морської бази Південної Африки, де вона доставила та завантажила невідомі вантажі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Південна Африка відмовилася повідомити, що перевозив корабель або було завантажено на нього на військово-морській базі Саймонстаун. Міністр оборони країни відмахнувся від занепокоєння США.