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Висока загроза обстрілу: Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Висока загроза обстрілу: Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії
У Силах оборони зазначають, що рівень ракетної небезпеки дуже високий
фото ілюстративне

Сили оборони  закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги

Сьогодні зранку, 5 січня, російські загарбники вивели у Чорне море два надводні ракетоносії з 16 «Калібрами». Наразі є загроза ударів по Україні. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

«У Чорному морі станом на зараз два фрегати – «Макаров» і «Ессен» – надводні ракетоносії, спільне спряження яких до 16 «Калібрів», -– йдеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначають, що рівень ракетної небезпеки дуже високий і закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Чорне море корабель ракета

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