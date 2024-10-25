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Туристи назвали найдоброзичливіше місто Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туристи назвали найдоброзичливіше місто Європи
Стокгольм продовжує зачаровувати туристів красою
фото із відкритих джерел

Маленька столиця, розміщена на 14 островах, вражає туристів своєю красою та доброзичливістю 

Мандрівники визначили найдоброзичливіше місто у Європі. Ним виявився Стокгольм, столиця Швеції. Він набрав 94,07 бала в рейтингу симпатій туристів Conde Nast Traveller 2024 року, пише Express.

«Шведи відомі як ввічливі та життєрадісні люди, тому не дивно, що столицю було названо найдружнішою в Європі. Найпривітніше місто Європи складається з кількох гарних маленьких островів, кожен зі своєю унікальною культурою», – йдеться у публікації. 

Унікальність Стокгольма полягає в тому, що він стоїть на 14 островах – саме там, де озеро Маларен зливається з Балтійським морем. Оскільки місто фактично «плаває», там немає відчуття перенаселеності, а свіжого повітря достатньо. Також видання пише, що місто і досі зберігає той самий дух, який панує вже понад 800 років. 

За останні 20 років Стокгольм зміцнив свою світову репутацію як центр культури, мистецтва, дизайну та вишуканої кухні. Він вдало поєднує свій історичний дух та сучасність. «Потрапивши у столицю Швеції, туристи мають змогу зануритися у безліч різних культур, подорожуючи на поромах та екскурсійних катерах. Вимощені бруківкою вулиці, королівські палаци, собори, музеї, історичній будівлі – це все про Стокгольм», – зазначає Express.

Водночас там можна зустріти чудових творчих людей: модних хіпстерів, будівельників дерев’яних човнів, керамістів та студентів художніх академій. 

До слова, гірськолижний курорт у Швейцарії визнаний найкращим у світі. Сайт бронювання подорожей Omio випустив новий рейтинг гірськолижних курортів. Дослідження оцінювало понад 6 тис. курортів на основі 11 різних факторів, включаючи вартість дорослого, молодіжного та дитячого квитка, рейтинги клієнтів, наявність доступу до лижної школи, відстань кожної траси та кількість заходів на курорті протягом сезону. Найкращим гірськолижним курортом у світі визнано Arosa Lenzerheide у Швейцарії.

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Теги: Швеція туризм повітря місто столиця

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