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Австралія випустила поштову марку на підтримку України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Австралія випустила поштову марку на підтримку України
фото з відкритих джерел

Скоро марка буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни 

Національний поштовий оператор Австралії «Australia Post» випустив спеціальну поштову марку на підтримку України. Ця марка, розроблена у співпраці з Посольством України в Австралії, незабаром буде доступна для придбання у всіх поштових відділеннях країни. Про це повідомляє МЗС України.

«Ініціатива створення цієї марки належить Посольству України в Австралії, яке звернулось до австралійської сторони з відповідною пропозицією. Дизайн марки було розроблено Australia Post з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ «Укрпошта» , – йдеться у повідомленні.

 Офіційна презентація марки відбулася на 24 серпня  в Сіднеї під час святкування Дня Незалежності України.

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Теги: День Незалежності Укрпошта

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