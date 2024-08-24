Австралія випустила поштову марку на підтримку України

Скоро марка буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни

Національний поштовий оператор Австралії «Australia Post» випустив спеціальну поштову марку на підтримку України. Ця марка, розроблена у співпраці з Посольством України в Австралії, незабаром буде доступна для придбання у всіх поштових відділеннях країни. Про це повідомляє МЗС України.

«Ініціатива створення цієї марки належить Посольству України в Австралії, яке звернулось до австралійської сторони з відповідною пропозицією. Дизайн марки було розроблено Australia Post з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ «Укрпошта» , – йдеться у повідомленні.

Офіційна презентація марки відбулася на 24 серпня в Сіднеї під час святкування Дня Незалежності України.

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