Британія повертає посольство до Києва

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ

Дипломатичні відомства напередодні повномасштабного вторгнення Росії переносили свої офіси з Києва

Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва, повідомила сьогодні міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

«Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наша посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякуємо Мелінді та її команді за важку роботу і стійкість. Ми підтримуємо Україну», – написала Трасс у своєму Twitter.

NEW: We are re-opening the British Embassy in Kyiv, with our Ambassador @MelSimmonsFCDO returning to the city shortly. Thank you to Melinda and your team for your hard work and resilience. We stand with Ukraine pic.twitter.com/PpnRNWN1vt — Liz Truss (@trussliz) April 22, 2022

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Деякий час у березні посол з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Британії не працювали.

За даними МЗС, станом на 19 квітня в українській столиці відновили роботу дипломати 16 закордонних представництв.

«З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну. Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменистану», – йдеться в повідомленні.

У МЗС подякували світовим дипломатам за підтримку.