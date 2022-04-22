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    Британія повертає посольство до Києва

    Британія&nbsp;евакуювала своє посольство до Львова&nbsp;за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ - Британія повертає посольство до Києва
    Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ
    фото з відкритих джерел

    Дипломатичні відомства напередодні повномасштабного вторгнення Росії переносили свої офіси з Києва

    Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва, повідомила сьогодні міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

    «Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наша посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякуємо Мелінді та її команді за важку роботу і стійкість. Ми підтримуємо Україну», – написала Трасс у своєму Twitter.

    Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.

    Деякий час у березні посол з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Британії не працювали.

    За даними МЗС, станом на 19 квітня в українській столиці відновили роботу дипломати 16 закордонних представництв.

    «З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну. Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменистану», – йдеться в повідомленні.

    У МЗС подякували світовим дипломатам за підтримку.

    Теги: МЗС росія окупанти Київ війна посольство Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія повертає посольство до Києва