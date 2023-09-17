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Банкова анонсувала новий формат телемарафону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова анонсувала новий формат телемарафону
Зміни в телемарафоні відбудуться після того, як буде призначено нового очільника Мінкульту
фото: zmina.info

Михайло Подоляк назвав головну умову переформатування «Єдиних новин»

Телемарафон «Єдині новини» невдовзі буде переформатовано. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на форумі «Редколегія. Саміт», передає «Бабель».

Як розповів посадовець, зміни в національному телемарафоні відбудуться після того, як буде призначено нового очільника Мінінстерства культури та інформаційної політики, адже саме це відомство відповідає за марафон.

«Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер», – пояснив Подоляк.

Зазначимо, що з перших днів повномасштабного вторгнення кілька телеканалів об'єдналися у спільний національний телемарафон.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку увечері 20 липня. Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

До слова, голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв незадоволений телемарафоном і вважає, що він давно мав бути переформатований. Водночас нардеп не бачить вини Ткаченка у падінні рейтингів телемарафону.

На думку народної депутатки України та заступниці голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безугли, до телемарафону «Єдині новини» мають бути включені усі канали, які позиціюють себе як інформаційні. 

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Теги: телебачення національний телемарафон Єдині новини

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