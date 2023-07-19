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Що чекає телемарафон в майбутньому? Нардепка Безугла вказала на зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що чекає телемарафон в майбутньому? Нардепка Безугла вказала на зміни
У 2023 році телемарафон чекає переформатування
фото з відкритих джерел

Безугла вважає телемарафон «лінією комунікації та невіддільною складовою України в боротьбі»

До телемарафону «Єдині новини» мають бути включені усі канали, які позиціюють себе як інформаційні. Про це повідомила на каналі «Главкома» народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Як зазначає «Слуга» Безугла, у 2023 році телемарафон чекає переформатування «з відповідним розвитком в ширшому плані».

«Марафон протягом 2023 року має бути розширений, але це не має бути політичний процес. Участь у телемарафоні треба дати усім каналам, які наразі розвиваються», – заявила нардепка.

Безугла каже, телемарафон має зберегтися поки є воєнний стан, адже це «лінія комунікації та невід’ємна складова України в боротьбі».

Нагадаємо, українці вмикають спільний телемарафон для того, щоб перевірити інформацію з соціальних мереж.

До слова, українські військові вірять Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та вважають його високопрофесійним військовим. У рідкісних інтерв’ю він говорить жорстку правду про війну, яка ніби відро холодної води для всього загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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Теги: ЗМІ партія Слуга народу Мар’яна Безугла національний телемарафон

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