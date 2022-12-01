Банкова назвала втрати Росії у війні: цифри шокують

На сьогодні близько 90 тис. загиблих з боку російської армії

Подоляк: «Загальна цифра близька до 200 000 незворотних втрат»

Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення на територію України уже наближаються до 200 тис. Ця цифра включає вбитих, поранених тощо. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі програми «Воздух».

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«За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) – це цифра близька до 200 000 незворотних втрат», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 560 окупантів та знищили танк. Усього від початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.