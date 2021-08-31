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    Візит президента до США. Журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом

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    Володимир Зеленський вийшов до журналістів у сірій футболці - Візит президента до США. Журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом
    Володимир Зеленський вийшов до журналістів у сірій футболці
    Скріншот з сюжету ТСН

    Президент розповів розповів про плани у Вашингтоні. На сьогодні у нього заплановані вісім зустрічей

    Президент України Володимир Зеленський відповів у Вашингтоні на запитання ТСН. При цьому журналістам вдалося піймали главу держави біля готелю поруч з Білим домом. Зеленський був одягнений у сіру футболку.

    Президент розповів розповів про плани у Вашингтоні. На сьогодні у нього заплановані вісім зустрічей.

    Перша зустріч запланована в міністерстві енергетики США. Далі – оборонне відомство.

    «В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо «Північного потоку – 2». Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол – в деталях. Треба почекати трохи», – сказав Зеленський.

    Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: США політика Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон
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    Візит президента до США. Журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом