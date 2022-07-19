Будівництво заводу «Байрактарів» в Україні: уряд підготував законопроєкт

Верховна Рада ратифікує угоду між Туреччиною та Україною щодо будівництва заводу

Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт щодо будівництва в Україні заводу славнозвісних турецьких бойових безпілотників «Байрактарів». Відтак, парламент ратифікує відповідну угоду між Україною і Туреччиною про співробітництво. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників «Байрактар», – зазначив прем’єр-міністр під час засідання уряду.

Шмигаль підкреслив, що уряд постійно посилює співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки. Зокрема, він подякував Європейському Союзу за рішення про виділення п’ятого траншу на 500 млн євро для забезпечення України необхідною зброєю.

«Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою», – відзначив прем’єр.

Як відомо, Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Цей дрон добре зарекомендував себе у бойових діях на території України.

Нагадаємо, президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Угода стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar саме в Україні. Також очікується, що буде створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії

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