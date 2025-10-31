Головна Країна Наука та освіта
«Кесарів розтин». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускаються МОЗ та лікарі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
колаж glavcom.ua

Офіційно у протоколі МОЗ – «кесарів розтин», але…

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно казати: кесарів розтин, кесарський чи цісарський? Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

В офіційних протоколах Міністерства охорони здоров’я використовується формулювання «кесарів розтин», мовознавиця звернула увагу на неточність у цьому терміні.

«Офіційно у протоколі МОЗ – «кесарів розтин». Але «кесарів» – це «належний кесареві», тобто присвійний прикметник. Розтин не належить, а стосується кесаря (через давньоримське походження цього способу розродження). Тому, гадаю, доречнішим буде відносний прикметник «кесарський». Не «цісарський», бо цісар – це імператор Австро-Угорщини», – розповіла Васильєва.

Раніше мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, чому використання виразу «графіки відключень» є лексично некоректним. За її словами, це є калькою з російської мови, де аналогічний вираз також вживається часто, але не відповідає нормам української мови.

Васильєва зазначає, що в українській мові коректніше використовувати слова «вимикати» або «відʼєднувати» замість «відключати» чи «виключати». Вона підкреслює, що слова з коренем «ключ» (як-от «виключати» чи «відключати») мають більше ніж двадцять кальок, і всі вони є помилковими у контексті української мови.

Також мовознавиця Ольга Васильєва звернула увагу на помилку в назві популярного шоу «Холостяк», зазначивши, що слово «холостяк» є росіянізмом і не відповідає нормам сучасної української мови. 

Популярне телешоу «Холостяк» використовує в назві слово, яке, за словами мовознавців, є запозиченням з російської мови.

Зауважимо, що «Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

