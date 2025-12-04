Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
Парламент утворив три тимчасові слідчі комісії, які займатимуться різними питаннями
фото: Верховна Рада

Строк діяльності кожної з комісій – один рік із дня утворення

Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому проєкти постанови про утворення тимчасових слідчих комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів

Парламент утворив Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування, реабілітації, протезування військовослужбовців і ветеранів, розслідування фактів завищення вартості та неналежної якості лікарських засобів. Вона займатиметься:

  • розслідуванням можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування, реабілітації, протезування військовослужбовців і ветеранів у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування;
  • аналізом причин можливих порушень законодавства України щодо фінансування лікування, реабілітації та протезування військовослужбовців і ветеранів;
  • розслідуванням можливих фактів завищення цін на лікарські засоби для військовослужбовців і ветеранів;
  • моніторингом цін на лікарські засоби для військовослужбовців і ветеранів, які реалізуються в аптечних закладах роздрібної мережі, та розслідування правомірності встановлення граничних надбавок (націнок) на лікарські засоби для військовослужбовців і ветеранів;
  • розслідуванням наявності монопольного (домінуючого) становища на ринку дистрибуції лікарських засобів для військовослужбовців і ветеранів;
  • перевіркою якості лікарських засобів для військовослужбовців і ветеранів, в аптечних закладах роздрібної мережі.

До складу ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів ввійшло 14 депутатів. Строк її діяльності – один рік з дня утворення.

ТСК з питань злочинів РФ проти журналістів

Парламент утворив Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа. Вона займатиметься:

  • проведенням перевірки відомостей щодо фактів умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа, які професійно збирають, одержують, створюють, редагують, поширюють і здійснюють підготовку інформації для медіа;
  • здійсненням взаємодії з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями щодо фактів умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа, які професійно збирають, одержують, створюють, редагують, поширюють і здійснюють підготовку інформації для медіа.

До складу ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів ввійшло 13 депутатів. Строк її діяльності – один рік з дня утворення.

ТСК з розслідування фактів незаконної забудови

Парламент утворив Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих фактів незаконної забудови, самовільного зайняття земельних ділянок, самовільного будівництва, зловживань та неефективного використання коштів і майна. Вона займатиметься:

  • розслідуванням фактів порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності, земельного законодавства, пов’язаних з незаконною забудовою, самовільним зайняттям земельних ділянок, самовільним будівництвом, зловживаннями та неефективним використанням коштів і майна, що перебуває в управлінні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності;
  • аналізом діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено питання регулювання містобудівної діяльності, експлуатації інженерних мереж та приєднання до них об’єктів будівництва, забезпечення надання комунальних послуг, розслідування фактів порушень та зловживань, у тому числі фактів корупції, з боку посадових/службових осіб цих органів, фактів неналежного виконання ними своїх посадових/службових обов’язків;
  • аналізом та встановленням причин виникнення об’єктів незавершеного житлового будівництва (довгобудів), систематизація інформації про такі об’єкти, внесення пропозицій щодо вирішення проблемних питань завершення їх будівництва і введення в експлуатацію з метою вирішення актуальних проблем забезпечення житлом громадян України, зокрема внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, членів їх сімей;
  • розслідуванням фактів та обставин, що спричинили недостатню ефективність програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, визначення шляхів вирішення проблеми недостатнього забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, у тому числі з використанням проблемних об’єктів будівництва, майна та земельних ділянок державної і комунальної власності, що знаходяться в управлінні/користуванні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності, зокрема Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, установ, організацій, підприємств, які перебувають у їх віданні, майна та земельних ділянок загальносоюзних громадських об’єднань (організацій, спілок) колишнього Союзу РСР;
  • розслідуванням та встановленням причин невиконання у повному обсязі зобов’язань держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, визначення шляхів вирішення проблеми недостатнього забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, у тому числі з використанням проблемних об’єктів будівництва, майна та земельних ділянок державної і комунальної власності, що перебувають в управлінні/користуванні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності, зокрема Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, установ, організацій, підприємств, які перебувають у їх віданні, майна та земельних ділянок загальносоюзних громадських об’єднань (організацій, спілок) колишнього Союзу РСР.

До складу ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів ввійшло 13 депутатів. Строк її діяльності – один рік з дня утворення.

 Нагадаємо, що журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Теги: Верховна Рада ветеран журналіст забудова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламентарі біля трибуни Ради скандували «Уряд геть»
Депутати заблокували трибуну Ради
2 грудня, 12:51
Свириденко провела нараду з представницями коаліції ветеранських громадських організацій
Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни
28 листопада, 06:17
Олексій Гончаренко прокоментував свої розбіжності з фракцією, зокрема щодо мирного плану та питання мобілізації
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
26 листопада, 15:38
Українські вчителі не підтримують пропозицію щодо строкових трудових договорів
Усіх учителів – на строковий контракт. Пропозиція освітнього комітету Ради обурила соцмережі
18 листопада, 17:44
Востаннє глава держави зустрічався з парламентарями у вересні
Зеленський анонсував зустріч із керівництвом Ради й фракцією «Слуга народу»
18 листопада, 09:49
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку за кордон
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
14 листопада, 20:31
Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго
12 листопада, 17:44
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
6 листопада, 15:40
За словами Лещенка, ситуація в «Укрзалізниці» критична
Фінансовий колапс? Лещенко у незвичному одязі прийшов в парламент рятувати «Укрзалізницю»
5 листопада, 14:32

Політика

Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
Зеленський анонсував нові переговори
Зеленський анонсував нові переговори
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди
«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua