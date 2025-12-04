Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться

Строк діяльності кожної з комісій – один рік із дня утворення

Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому проєкти постанови про утворення тимчасових слідчих комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів

Парламент утворив Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування, реабілітації, протезування військовослужбовців і ветеранів, розслідування фактів завищення вартості та неналежної якості лікарських засобів. Вона займатиметься:

розслідуванням можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування, реабілітації, протезування військовослужбовців і ветеранів у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування;

аналізом причин можливих порушень законодавства України щодо фінансування лікування, реабілітації та протезування військовослужбовців і ветеранів;

розслідуванням можливих фактів завищення цін на лікарські засоби для військовослужбовців і ветеранів;

моніторингом цін на лікарські засоби для військовослужбовців і ветеранів, які реалізуються в аптечних закладах роздрібної мережі, та розслідування правомірності встановлення граничних надбавок (націнок) на лікарські засоби для військовослужбовців і ветеранів;

розслідуванням наявності монопольного (домінуючого) становища на ринку дистрибуції лікарських засобів для військовослужбовців і ветеранів;

перевіркою якості лікарських засобів для військовослужбовців і ветеранів, в аптечних закладах роздрібної мережі.

До складу ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів ввійшло 14 депутатів. Строк її діяльності – один рік з дня утворення.

ТСК з питань злочинів РФ проти журналістів

Парламент утворив Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа. Вона займатиметься:

проведенням перевірки відомостей щодо фактів умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа, які професійно збирають, одержують, створюють, редагують, поширюють і здійснюють підготовку інформації для медіа;

здійсненням взаємодії з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями щодо фактів умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа, які професійно збирають, одержують, створюють, редагують, поширюють і здійснюють підготовку інформації для медіа.

До складу ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів ввійшло 13 депутатів. Строк її діяльності – один рік з дня утворення.

ТСК з розслідування фактів незаконної забудови

Парламент утворив Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих фактів незаконної забудови, самовільного зайняття земельних ділянок, самовільного будівництва, зловживань та неефективного використання коштів і майна. Вона займатиметься:

розслідуванням фактів порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності, земельного законодавства, пов’язаних з незаконною забудовою, самовільним зайняттям земельних ділянок, самовільним будівництвом, зловживаннями та неефективним використанням коштів і майна, що перебуває в управлінні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності;

аналізом діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено питання регулювання містобудівної діяльності, експлуатації інженерних мереж та приєднання до них об’єктів будівництва, забезпечення надання комунальних послуг, розслідування фактів порушень та зловживань, у тому числі фактів корупції, з боку посадових/службових осіб цих органів, фактів неналежного виконання ними своїх посадових/службових обов’язків;

аналізом та встановленням причин виникнення об’єктів незавершеного житлового будівництва (довгобудів), систематизація інформації про такі об’єкти, внесення пропозицій щодо вирішення проблемних питань завершення їх будівництва і введення в експлуатацію з метою вирішення актуальних проблем забезпечення житлом громадян України, зокрема внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, членів їх сімей;

розслідуванням фактів та обставин, що спричинили недостатню ефективність програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, визначення шляхів вирішення проблеми недостатнього забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, у тому числі з використанням проблемних об’єктів будівництва, майна та земельних ділянок державної і комунальної власності, що знаходяться в управлінні/користуванні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності, зокрема Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, установ, організацій, підприємств, які перебувають у їх віданні, майна та земельних ділянок загальносоюзних громадських об’єднань (організацій, спілок) колишнього Союзу РСР;

розслідуванням та встановленням причин невиконання у повному обсязі зобов’язань держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, визначення шляхів вирішення проблеми недостатнього забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, у тому числі з використанням проблемних об’єктів будівництва, майна та земельних ділянок державної і комунальної власності, що перебувають в управлінні/користуванні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності, зокрема Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, установ, організацій, підприємств, які перебувають у їх віданні, майна та земельних ділянок загальносоюзних громадських об’єднань (організацій, спілок) колишнього Союзу РСР.

До складу ТСК з питань лікування та реабілітації ветеранів ввійшло 13 депутатів. Строк її діяльності – один рік з дня утворення.

Нагадаємо, що журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.