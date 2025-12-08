Головна Країна Політика
Чи читав Зеленський «мирний план» Трампа? Коментар Ради

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський не ігнорував мирний план Трампа, запевняють у Раді
фото: Associated Press

Верховна Рада спростувала твердження президента США щодо мирного плану

Голова комітету Верховної Ради з закордонних справ Олександр Мережко спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський не читав запропонований американцями «мирний план». Про це Мережко заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.

Мережко зазначив, що Зеленський завжди уважно ознайомлюється з усіма важливими документами і особливо з такими значущими, як мирна пропозиція США. 

Депутат зазначив, що «м'яко кажучи, здивований» заявами президента США, оскільки знає, що Зеленський «дуже обережний».

«Він (Зеленський. – Ред.) читає всі документи, особливо такі важливі та значущі, як ця мирна пропозиція президента Трампа, і я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом [і] прочитав його», – сказав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про хід переговорів між Росією та Україною. За його словами, він вже провів розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і українськими лідерами, включно з Володимиром Зеленським.

Трамп висловив розчарування тим, що глава української держави ще не ознайомився з пропозицією щодо врегулювання війни, хоча команда Зеленського, за словами Трампа, виявила підтримку цій ідеї.

Володимир Зеленський повідомив про початок нового дипломатичного тижня. Він почнеться із запланованих консультацій з європейськими лідерами, акцентуючи на питаннях безпеки та довгострокової підтримки України. 

Зустрічі з європейськими лідерами заплановані в Лондоні та Брюсселі, де обговорюватимуть спільні позиції для майбутніх перемовин з Росією.

