Білий дім готує нові санкції проти РФ

Йдеться про ембарго на торгівлю та блокування міжнародних водних шляхів

Сполучені Штати Америки планують й надалі тиснути на Російську Федерацію, аби відібрати в агресора можливість проєктувати свою силу в майбутньому. США можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський. Про це пише CNBC.

За словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, голова Білого дому Джо Байден наказав переконатися у тому, аби санкції проти Російської Федерації не сильно шкодили союзникам та партнерам країни у майбутньому.

Водночас планується й надалі тиснути на агресора, аби відібрати усі ресурси у голови Кремля Володимира Путіна та іншої російської еліти.

«А потім ми будемо використовувати експортний контроль для зниження їхньої здатності проектувати силу у майбутньому, і все це відповідає тому, про що нас просив президент Зеленський», – заявив Адейем.

Нагадаємо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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