  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Білий дім готує нові санкції проти РФ

    США планують ввести додаткові обмеження проти Росії &ndash; CNBC - Білий дім готує нові санкції проти РФ
    США планують ввести додаткові обмеження проти Росії – CNBC
    фото з відкритих джерел

    Йдеться про ембарго на торгівлю та блокування міжнародних водних шляхів

    Сполучені Штати Америки планують й надалі тиснути на Російську Федерацію, аби відібрати в агресора можливість проєктувати свою силу в майбутньому. США можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський. Про це пише CNBC.

    За словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, голова Білого дому Джо Байден наказав переконатися у тому, аби санкції проти Російської Федерації не сильно шкодили союзникам та партнерам країни у майбутньому.

    Водночас планується й надалі тиснути на агресора, аби відібрати усі ресурси у голови Кремля Володимира Путіна та іншої російської еліти.

    «А потім ми будемо використовувати експортний контроль для зниження їхньої здатності проектувати силу у майбутньому, і все це відповідає тому, про що нас просив президент Зеленський», – заявив Адейем.

    Нагадаємо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

    Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

    Читайте також:
    Теги: США санкції ембарго Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білий дім готує нові санкції проти РФ