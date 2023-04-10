Пакистан може купувати нафту з Росії, але тільки за однієї умови

Пакистан заявив про бажання імпортувати російську нафту, але тільки якщо на неї буде дуже вигідна ціна

Купівля дешевої нафти в Росії полегшила б життя громадянам країни з посиланням на колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Про це пише видання овідомляє Times of India.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ісламабад хотів домовитися про імпорт дешевої російської нафти ще 2022 року. Однак це бажання виявилося нездійсненним через вотум недовіри уряду Хана у квітні. Лише навесні 2023-го державний міністр нафти Пакистану Мусадік Малік заявив, що у травні країна отримає першу в історії партію нафти з Росії. Ця угода готувалася протягом кількох місяців.

Ісламабад намагався домогтися знижки подібно до Індії. Проте спроби знизити ціну до $50 за барель (на $10 за барель нижче встановленої країнами Заходу стелі цін) не зазнали успіху. За словами учасників переговорів, Москва більше зацікавлена ​​у виконанні всіх попередніх умов, таких як спосіб оплати, вартість доставки з премією та вартість страховки, перш ніж підписувати угоду про ціну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У грудні 2022-го представники Пакистану просили у російської влади знижку на нафту в 30-40%. Москва відповіла, що не може укласти таку угоду, але пообіцяла обміркувати пропозицію і нагадала Ісламабаду про його зобов'язання газопроводом «Пакистанський потік», який мають прокласти з півдня на північ Пакистану.

Індія офіційно не приєдналася до обмежень цін на російську нафту, але влада країни не раз вказувала, що фактично дотримується вимог. Після набуття чинності у грудні ембарго Євросоюзу на морські постачання нафти обсяг постачання сировини до Індії 2022 року злетів у 22 рази. При цьому країна купує енергоресурси за ціною значно нижчою, ніж припускають західна стеля цін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пакистан збирається збільшити поставки військової допомоги Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тис. реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град». Про це повідомляє The Economic Times.