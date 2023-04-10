Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Пакистан може купувати нафту з Росії, але тільки за однієї умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пакистан може купувати нафту з Росії, але тільки за однієї умови
Пакистан виявив готовність купувати нафту з Росії, проте хоче дисконт
фото з відкритих джерел

Пакистан заявив про бажання імпортувати російську нафту, але тільки якщо на неї буде дуже вигідна ціна

Купівля дешевої нафти в Росії полегшила б життя громадянам країни з посиланням на колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Про це пише видання овідомляє Times of India.

Ісламабад хотів домовитися про імпорт дешевої російської нафти ще 2022 року. Однак це бажання виявилося нездійсненним через вотум недовіри уряду Хана у квітні. Лише навесні 2023-го державний міністр нафти Пакистану Мусадік Малік заявив, що у травні країна отримає першу в історії партію нафти з Росії. Ця угода готувалася протягом кількох місяців.

Ісламабад намагався домогтися знижки подібно до Індії. Проте спроби знизити ціну до $50  за барель (на $10 за барель нижче встановленої країнами Заходу стелі цін) не зазнали успіху. За словами учасників переговорів, Москва більше зацікавлена ​​у виконанні всіх попередніх умов, таких як спосіб оплати, вартість доставки з премією та вартість страховки, перш ніж підписувати угоду про ціну.

У грудні 2022-го представники Пакистану просили у російської влади знижку на нафту в 30-40%. Москва відповіла, що не може укласти таку угоду, але пообіцяла обміркувати пропозицію і нагадала Ісламабаду про його зобов'язання газопроводом «Пакистанський потік», який мають прокласти з півдня на північ Пакистану.

Індія офіційно не приєдналася до обмежень цін на російську нафту, але влада країни не раз вказувала, що фактично дотримується вимог. Після набуття чинності у грудні ембарго Євросоюзу на морські постачання нафти обсяг постачання сировини до Індії 2022 року злетів у 22 рази. При цьому країна купує енергоресурси за ціною значно нижчою, ніж припускають західна стеля цін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пакистан збирається збільшити поставки військової допомоги Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тис. реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град». Про це повідомляє The Economic Times.

Читайте також: 

Убивчий голод: у тисняві за їжею у Пакистані загинуло 11 жінок та дітей

Теги: Москва влада Порту Пакистан імпорт міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські еліти усвідомлюють реальну перспективу Міжнародного суду за злочини, скоєні в Україні
Провокація Держдуми РФ та операція «Прибій»
25 березня, 09:00
Українці тепер можуть «змінювати» назви міст у Росії
Українці тепер можуть «змінювати» назви міст у Росії
16 березня, 15:10
Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським
Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським
21 березня, 13:12
Денис Шмигаль: «Цьогоріч передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів»
Безпека освітніх закладів: Кабмін ухвалив важливе рішення
7 квiтня, 17:45
МЗС Швеції викликало посла Росії на розмову
МЗС Швеції викликало посла Росії на розмову
29 березня, 14:09
Рецептурні препарати в Україні завжди випускалися за рецептом
Нові правила купівлі ліків: очільник МОЗ заспокоїв українців
1 квiтня, 13:32
Глава уряду Хорватії Пленкович у Києві
Саміт з нагоди деокупації Бучі: до Києва з’їжджаються світові лідери (фото)
31 березня, 11:20
Попередньо дрон впав через ф
Поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон
6 квiтня, 12:00
Окупанти почали розчистку з подальшим будівництвом укріплень
Росіяни будують укріплення поблизу «Азовсталі» – Андрющенко (відео)
6 квiтня, 15:18

Економіка

Пакистан може купувати нафту з Росії, але тільки за однієї умови
Пакистан може купувати нафту з Росії, але тільки за однієї умови
Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження
США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження
США відправляють фахівців у Європу тиснути на компанії, що працюють із РФ
США відправляють фахівців у Європу тиснути на компанії, що працюють із РФ
Фермери сусідніх країн виступили проти українського зерна. У чому причина?
Фермери сусідніх країн виступили проти українського зерна. У чому причина?
ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму
ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
29K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
18K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
9507
Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)
9093
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7416
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Новини

Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв
Сьогодні, 18:49
Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту