Блокування Ормузької протоки. Зеленський навів аналогії з Чорноморським коридором

Глава України підкреслив, що Ормузьку протоку необхідно розблокувати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Ормузької протоки створює серйозний стрес для глобальної економіки та нафтового ринку, і провів паралелі з ситуацією навколо Чорноморського коридору. За його словами, питання полягає не лише у розблокуванні маршрутів, а й у забезпеченні їх стабільної роботи, правил і захисту. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Щодо Ормузької протоки: безумовно, це сьогодні це найвпливовіший важіль на нафтову галузь. Блокування Ормузької протоки створило не просто дефіцит – це стрес для всієї глобальної системи. Багато азійських країн, уже і європейські країни кажуть людям сидіти вдома, бо дизелю немає, обмежується економічна активність. З бензином трішки легше, але це питання часу і викликів – буде довгою чи ні ця війна», – наголосив Зеленський.

Глава України підкреслив, що Ормузьку протоку необхідно розблокувати, водночас зазначивши, що способи розв'язання цього питання мають визначати передусім США та країни Близького Сходу і регіону Перської Затоки, які перебувають у діалозі. За його словами, Україну наразі не залучали до обговорення цього питання, однак він запевнив партнерів, що Київ готовий допомагати в усьому, що стосується безпеки.

«Країни Близького Сходу і США давали сигнал країнам НАТО щодо Ормузької протоки. Але ми, як-то кажуть, не там. Тому те, що ми можемо, – будемо робити. Наша експертиза в розблокуванні Чорноморського коридору дуже важлива, це питання піднімається. Пам'ятаєте, як було з «руськімі»? Ми ж домовилися, розблокували, рік працювало, а потім припинило працювати. Тобто питання не лише в розблокуванні, а й в утриманні, правилах, захисті. Якщо нас будуть залучати, почуємо пропозицію і допоможемо. Але це ж вони нас поки що залишили поза своїм альянсом. Що стосується нашої експертизи і допомоги – ми відкриті», – підсумував Зеленський.

17 липня 2023 року Росія офіційно оголосила про припинення дії «зернової угоди» (Чорноморської ініціативи), відкликавши гарантії безпеки для судноплавства в Чорному морі. Тоді Міноборони РФ заявило, що всі судна, які прямують до українських портів, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів і вважатимуться залученими до війни на боці України. Після припинення дії попередньої угоди Україна самостійно створила новий маршрут, який функціонує з серпня 2023 року. Цей процес став можливим завдяки активним діям ЗСУ, зокрема використанню морських дронів, які нейтралізували російський Чорноморський флот та забезпечили роботу портів.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що союзники США будуть відповідальні за відновлення Ормузької протоки. Він закликав їх набратися сміливості та очолити операцію з повернення контролю над цим критично важливим водним шляхом.

Зокрема, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься закритою. Тегеран відкинув ультиматум Вашингтона, назвавши слова Дональда Трампа політичним шоу.