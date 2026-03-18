Зеленський підготував iPad для Трампа з даними про війну

Планшет показує бої в реальному часі та ціну одного кілометра фронту

Президент України Володимир Зеленський планував подарувати Дональду Трампу iPad із доступом до даних про війну в режимі реального часу, однак цього не сталося через відсутність американського політика на Мюнхенській конференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву журналіста Financial Times Крістофера Міллера.

Зеленський зазначав, що хотів передати планшет Трампу під час Мюнхенської конференції з безпеки у лютому 2026 року. «Я, чесно кажучи, хотів подарувати його Трампу у Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу відразу бачити, які атаки відбуваються – дрони, ракети тощо – які ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент», – розповів Зеленський.

Він уточнив, що пристрій також дозволяє оцінювати втрати російської сторони. За словами Зеленського, планшет демонструє, скільки російським військовим коштує один кілометр окупованої української території. Втім, передати iPad не вдалося, оскільки Дональд Трамп не відвідав Мюнхенську конференцію.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський та військове командування мають планшети iPad, які дозволяють у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою, а також російські обстріли та українські удари по РФ.