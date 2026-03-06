Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт

Президент подав до Ради два законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«Метою проєкту закону України «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях» є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання згоди України на обовʼязковість для неї Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що у 2022 році уряд подав заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Одним із кроків до членства є приєднання до Конвенції, а також до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені. Договір про ОЕСР був підписаний 14 грудня 1960 року в Парижі, але набув чинності 30 вересня 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн – членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються. Штаб-квартира розміщена в Парижі (Франція) ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

23 жовтня 2025 року Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ухвалила рішення про запрошення України приєднатися до Конвенції, а також до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. «Це стало результатом системної роботи у сфері запобігання корупції та приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами доброчесності», – йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, президент подав до Ради законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». «Метою проєкту закону є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції для забезпечення її подальшого належного виконання», – зазначається у пояснювальній записці.