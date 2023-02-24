Боррель назвав росіян «великим народом». Реакція Данілова

Данілов про слова Борреля: «Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів»

Після завершення війни Росії проти України РФ не зникне. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю «Настоящему времени».

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«Росія не зникне. Росія – великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян, вони також страждають від цієї війни, вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості, добробут. І Росія залишиться після закінчення війни. Але ми маємо почати думати над тим, як можна відновити мир і безпеку в Європі. І це має колись статися – і що скоріше, то краще. І ми маємо подумати як. А Росія... Хто представлятиме Росію після війни? Хто знає?», – сказав він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вже відреагував на це.

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«На жаль, позиція шанованого європолітика, що «Росія – великий народ» – це запрошення продовжувати вбивства. Путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні рівно рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні. У всьому світі відбудуться велелюдні протести. До них мають долучитися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.