БПП: у Раді є голоси для припинення «дружби» з РФ та внесення змін до Конституції
-
Розсилка
У БПП запевняють, що депутати підтримають припинення Договору про дружбу та внесуть зміни до Конституції щодо курсу до ЄС і НАТО
У Верховній Раді України вистачить необхідної кількості голосів для припинення Договору про дружбу між Україною і Росією.
Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов в прямому ефірі «Свободи слова» на ICTV.
«Я впевнений, що 226 голосів на підтримку цієї ініціативи президента (припинення Договору про дружбу між Україною та РФ – ред.) точно буде», - сказав він.
Крім того, Герасимов висловив переконання, що цього четверга під час голосування у Раді також знайдеться понад 300 голосів на підтримку пропозиції президента стосовно змін до Конституції щодо курсу України до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році.
В Росії гостро відреагували на розрив договору про дружбу з Україною.
У Кремлі заявили, що чекають «нових політиків», які змінять Порошенка.
Джерело: Укрінформ