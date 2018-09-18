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    Політика

    БПП: у Раді є голоси для припинення «дружби» з РФ та внесення змін до Конституції

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    Засідання Верховної Ради - БПП: у Раді є голоси для припинення «дружби» з РФ та внесення змін до Конституції
    Фото: Главком
    Засідання Верховної Ради

    У БПП запевняють, що депутати підтримають припинення Договору про дружбу та внесуть зміни до Конституції щодо курсу до ЄС і НАТО

    У Верховній Раді України вистачить необхідної кількості голосів для припинення Договору про дружбу між Україною і Росією.

    Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов в прямому ефірі «Свободи слова» на ICTV.

    «Я впевнений, що 226 голосів на підтримку цієї ініціативи президента (припинення Договору про дружбу між Україною та РФ – ред.) точно буде», - сказав він.

    Крім того, Герасимов висловив переконання, що цього четверга під час голосування у Раді також знайдеться понад 300 голосів на підтримку пропозиції президента стосовно змін до Конституції щодо курсу України до ЄС і НАТО.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році. 

    В Росії гостро відреагували на розрив договору про дружбу з Україною.

    У Кремлі заявили, що чекають «нових політиків», які змінять Порошенка.

    Джерело: Укрінформ

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