Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Буданов має принципову позицію щодо природи корупції
Керівник Офісу президента Кирило Буданов користується значною підтримкою серед українців. На цьому наголосила співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, коментуючи його виступ на антикорупційній конференції в Києві.

За словами Каленюк, рівень довіри до Буданова пояснюється не лише його публічною позицією, а й чіткими сигналами щодо необхідності змін у системі державного управління. Вона підкреслила, що суспільство очікує саме таких заяв від представників влади.

Під час заходу Буданов озвучив принципову позицію щодо природи корупції, підкресливши, що вона виникає там, де існує «ручне управління».

«Буданов прийшов і сказав дуже важливу фразу. Тепер лишилося виконати те, що він сказав. Корупція починається там, де починається ручне управління», – зазначила Каленюк.

Вона також пояснила, що ключовою проблемою залишається практика «телефонного права», коли рішення ухвалюються поза встановленими процедурами. Натомість ефективна боротьба з корупцією можлива лише за умов чітких і однакових для всіх правил.

«Коли Буданов приходить на конференцію Центру протидії корупції і говорить, що корупція – це ручне управління, мені здається, він намагається показати, що трошки будуть інші правила», – пояснила Каленюк.

На думку експертки, такі меседжі можуть стати сигналом важливих позитивних змін у системі та очікуваним кроком до зниження рівня корупції в Україні.

