Дві проблеми. Буданов пояснив, що треба вирішити для подолання корупції

Керівник Офісу президента закликав громадян до активної взаємодії з органами влади, зокрема з Офісом президента, у питаннях протидії корупції

Подолання корупції в Україні можливе лише за умови відмови від ручного управління державними процесами та припинення неформального впливу на ухвалення рішень. Саме це, за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, стане ключем до системних змін і дозволить усунути підґрунтя для зловживань владою. Відповідну позицію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі за підсумками участі в конференції «Операція «Євроінтеграція»: реформи у сфері справедливості».

Буданов наголосив, що ручне управління створює сприятливе середовище для корупційних практик, тоді як впровадження прозорих процедур і єдиних для всіх правил суттєво звужує можливості для зловживань.

«Ручне управління в системі влади – це «благодатний» ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість «телефонного права» і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне – єдині для всіх, правила – корупції стає дуже складно виживати», – підкреслив він.

Крім того, Буданов закликав громадян до активної взаємодії з органами влади, зокрема з Офісом президента, у питаннях протидії корупції, відзначивши важливість консолідації зусиль і відкритості до конструктивних ініціатив.

«Запрошую всіх активних громадян до співпраці з Офісом президента в тому числі у питанні боротьби з корупцією. Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результату», – підсумував голова Офісу президента.