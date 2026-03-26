Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем

26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов привітав військовослужбовців НГУ із професійним святом – Днем Національної гвардії України, наголосивши на їхній ключовій ролі у захисті держави від початку російської агресії й до сьогодні – від перших боїв за Слов’янськ і Маріуполь до оборони Києва, «Азовсталі» та нинішніх найгарячіших ділянок фронту. Про це керівник ОП написав у своєму Telegram-каналі.

«Є інституції, які народжуються у спокійні часи. Національна гвардія народилася у вогні – і з того дня ніколи його не полишала», – зазначив Буданов.

Він нагадав, що підрозділи «Азов», «Донбас», «Легіон Свободи», батальйон імені Кульчицького одними з перших стали на захист України ще у 2014 році. Саме нацгвардійці брали участь у перших боях та звільненні Слов’янська, Краматорська, Маріуполя.

Під час повномасштабного вторгнення Національна гвардія знову опинилася в авангарді бойових дій. Це і оборона Києва, і бої за Харківщину, і героїчна оборона «Азовсталі» в Маріуполі, що стали символами їхньої стійкості.

Сьогодні, наголосив Буданов, дух і рішучість нацгардійців залишаються незмінними. Два корпуси Національної гвардії – «Азов» і «Хартія» – нині тримають найскладніші позиції на фронті.

«Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру за вірність присязі та українському народові. Схиляю голову перед полеглими Героями. Пишаюся кожним, хто сьогодні в строю», - підкреслив очільник ОП.

Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем
Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем
