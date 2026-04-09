Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю

Північнокорейський генерал заявив, що вуглецеві бомби та електромагнітна зброя – це особливі стратегічні засоби армії КНДР

Північна Корея повідомила про успішні випробування систем електромагнітної зброї та вуглецевих бомб, які є «особливими засобами стратегічного характеру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що випробування тривали три дні – з 6 по 9 квітня. Як вказують журналісти, Пхеньян вперше відкрито заговорив про використання енергії для виведення з ладу техніки.

Вуглецеві волокнисті бомби призначені для замикання електромереж. Цей тип зброї зазвичай використовує електромагнітну енергію, а не вибухівку, для руйнування або пошкодження цілей, особливо електронної інфраструктури.

Крім того, КНДР перевірила бойову потужність своїх балістичних ракет. Зокрема, випробували касетні боєголовки тактичного призначення, площа ураження якої нібито складає 6,5-7 га.

Як зазначає Bloomberg, випробування зброї відбуваються в період підвищеної геополітичної невизначеності, коли на Близькому Сході тривають бойові дії, що змушує США виводити свої військові сили з Азії, а Пхеньян продовжує зміцнювати свої зв’язки з Москвою та розвивати відносини з Пекіном.

Нагадаємо, Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет, що змусило владу Південної Кореї терміново скликати засідання Ради національної безпеки. За даними військових, одна з ракет була запущена з району Вонсан у напрямку східного узбережжя і пролетіла близько 700 км.

Також раніше того ж дня було зафіксовано пуски ракет малої дальності, які подолали приблизно 240 км. Південнокорейські та американські військові аналізують параметри польотів.

Раніше Північна Корея здійснила успішне наземне випробування модернізованого твердопаливного двигуна великої тяги, призначеного для ракет нового покоління. За ходом тестів особисто спостерігав диктатор КНДР Кім Чен Ин, який назвав подію «вирішальним етапом» у зміцненні стратегічних сил країни. Випробування свідчать про намір Пхеньяна вдосконалити свій арсенал міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних досягти материкової частини США.