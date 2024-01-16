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Найкраща система у світі: спецпредставниця США про український електронний уряд

Христина Петренко
glavcom.ua
Найкраща система у світі: спецпредставниця США про український електронний уряд
В України є багато переваг: висококваліфікована робоча сила, готовність населення, а також довгостроковий шлях до ЄС і НАТО
фото з відкритих джерел

Пріцкер: «Українська система електронного уряду перевершує Естонію»

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що в Україні найкраща система електронного уряду у світі. Про це вона сказала на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Суспільне».

«Український уряд, який, на мою думку, є найкращою системою електронного уряду у світі, яку я бачила, і, на мою думку, перевершує Естонію», – заявила Пріцкер під час панелі, присвяченій реконструкції України.

Спеціальна представниця США коментувала український проєкт реконструкції. Вона зазначила, що в України є багато переваг, зокрема потужна державна спроможність, висококваліфікована робоча сила, готовність населення, а також довгостроковий шлях до ЄС і НАТО.

«Це поєднання є надзвичайно потужним, коли справа доходить до відбудови. Додайте до цього найбагатші у світі ґрунти, які здатні нагодувати світ, і недорогих ІТ-спеціалістів. І ви додаєте ці можливості, ви додаєте всі ці якості разом, що робить цю ситуацію особливо привабливою», – зазначила представниця США.

Водночас Пенні Пріцкер підкреслила, що виклик полягає у тому, що війна все ще триває, але й проводити реконструкцію необхідно вже зараз.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там вже відбулися зустрічі української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили багато важливих питань. Зокрема, ситуацію на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні, роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Також Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, з яким обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

Крім того, відбулась зустріч Володимира Зеленського із прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем. Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В’єтнам поєднують багаторічні зв’язки.

Читайте також: Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Теги: президент Володимир Зеленський війна

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