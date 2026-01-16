Українська делегація проведе переговори з США: Стефанішина назвала дату та мету

Посол: Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави

Завтра, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

«Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії», – йдеться у повідомленні.

Стефанішина додала: «Як наголосив президент України Володимир Зеленський, ми працюємо над двома ключовими документами – угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до $800 млрд, які можуть підписати в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Метою візиту є доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня, якщо президент України Володимир Зеленський там буде присутній.