Кирило Буданов прибув до США

Голова ОП розповів про заплановані зустрічі з американськими партнерами

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов разом із представницькою делегацією прибув до США. Метою візиту є проведення перемовин із американськими партнерами щодо деталей майбутньої угоди про припинення війни та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.

Разом із Будановим у перемовинах беруть участь секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Українська делегація на чолі з Кирилом Будановим запланувала спільну зустріч із Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Кирило Буданов, який нещодавно очолив Офіс Президента, підкреслив, що українська сторона налаштована на конструктив.

«Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат», – коротко резюмував Буданов.

Нагадаємо, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу.

«Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії», – йдеться у повідомленні.

