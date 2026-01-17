Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кирило Буданов прибув до США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кирило Буданов прибув до США
фото: Кирило Буданов/іллюстративне

Голова ОП розповів про заплановані зустрічі з американськими партнерами

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов разом із представницькою делегацією прибув до США. Метою візиту є проведення перемовин із американськими партнерами щодо деталей майбутньої угоди про припинення війни та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.

Разом із Будановим у перемовинах беруть участь секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Українська делегація на чолі з Кирилом Будановим запланувала спільну зустріч із Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Кирило Буданов, який нещодавно очолив Офіс Президента, підкреслив, що українська сторона налаштована на конструктив.

«Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат», – коротко резюмував Буданов.

Нагадаємо, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу.

«Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії», – йдеться у повідомленні.

Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави

Читайте також:

Теги: Кирило Буданов США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ставка Кремля – повний блекаут
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Вчора, 13:01
Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро в американському літаку
Російська ППО у Венесуелі виявилася недієздатною: NYT з'ясував чому
12 сiчня, 23:33
На думку Мирослава Мариновича, не кожна нація змогла б пристосуватися до умов, в яких живуть українці
Відомий філософ пояснив, що допомагає українцям переживати війну
12 сiчня, 17:36
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
12 сiчня, 03:26
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
7 сiчня, 08:30
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
5 сiчня, 02:58
Мадуро висунуто звинувачення у наркоторгівлі в США – Рубіо
Мадуро висунуто звинувачення у наркоторгівлі в США – Рубіо
3 сiчня, 14:50
28 грудня відбулися переговори між Україною та США
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
29 грудня, 2025, 16:15
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
26 грудня, 2025, 02:56

Політика

Кирило Буданов прибув до США
Кирило Буданов прибув до США
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua