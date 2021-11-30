Бутусов пояснив, навіщо його покликали на пресконференцію до Зеленського

Бутусов: «Скликається пресконференція, аби просто публічно дискредитувати джерело інформації. Тобто мене...»

Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов переконаний, що його покликали на пресконференцію президента Володимира Зеленського лише для того, щоб принизити та дискредитувати, адже протягом тривалого часу він писав про «вагнергейт» і причетність до скандалу особисто президента. Про це Бутусов заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Скликається пресконференція, аби просто публічно дискредитувати джерело інформації. Тобто мене... Садять для декорації інших журналістів, щоб принизити мене, замість відповіді на конкретне і детальне питання. Мене це обурило, бо я зрозумів, що це такий спеціальний створений майданчик, щоб обмінюватися своїми думками, хто про кого що думає. Тому я і дав оцінку діям президента і тій інформації, яка суперечить навіть фактам, які повідомила ТСК, що створили «слуги народу», – заявив Бутусов.

Головний редактор «Цензор.нет» також прокоментував порушені справи проти нього та заяву позаштатного радника Офісу президента Олексія Аретстовича щодо загрози вбивства журналіста.

«Вони (представники влади – ред.) миттєво вигадують кримінальну справу, яка робиться у вихідний день. При цьому, якщо ви зайдете на сайт ДБР, то побачите, що навіть коли виносять рішення суду (я вже не кажу про стадію відкриття справи), не пишуть ім'я та прізвище людини. Ви не знайдете прізвищ на цьому сайті, окрім мого. А мене ще навіть не викликали на допит. Тобто це пряме залякування, тиск і демонстрація, що на будь-кого, хто з президентом вступатиме в суперечки, буде така миттєва реакція», – наголосив Бутусов.

Журналіст зазначив, що був шокований звісткою про загрозу його життю.

«З’являються прямі, хоч і замасковані, погрози: радник Єрмака каже, що Бутусова вб’ють, аби викликати протести. От як би ви це оцінили? Ви сидите вдома, а якась там офіційна особа таке заявляє і це розповсюджується в усіх ЗМІ... Можете собі уявити, який це шок для усіх – для родини, близьких. Мені ж нічого не повідомили, ніхто не зателефонував і не сказав: «Юрію, а може, вам охорону надати?». Це просто вкидання в ЗМІ, щоб залякати ще більше, мовляв, ти зараз договоришся… Позаштатний радник голови Офісу президента щось пише у «фейсбуці» – от це і є пропозиція. Але при цьому він буквально стверджує, що я буду жертвою і мене вб’ють» – заявив Бутусов.

Також журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю.

Нагадаємо, що 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

28 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрія Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».