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Ердоган після подарунка Орбана заговорив, що Україні немає місця в ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган після подарунка Орбана заговорив, що Україні немає місця в ЄС
Лідер Туреччини натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Україна
фото: hungarytoday.hu

Лідер Туреччини натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував позитивне рішення на саміті ЄС в Брюселі розпочати перемовини про вступ України до союзу. Політик заявив, що Організація вчинить з Україною та Молдовою аналогічним чином, як і з Анкарою, «загальмувавши» їхні заявки. Про це пише Reuters. 

«Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть у глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною», – заявив Ердоган журналістам після візиту в Угорщину.

Лідер Туреччини натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, аніж Україна. За його словами, неправильно, що Туреччина «роками чекає» позитивного рішення на свій рахунок. «Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди», – сказав він.

На думку Ердогана, стратегічно та економічно Туреччина має більший потенціал, тому вже давно виборола своє право «бути в ЄС». «ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз», – сказав він.

Як відомо, заявка Туреччини до ЄС «заморожена» вже протягом багатьох років. Занепокоєння блоку зумовлене кількома причинами: «поганою» ситуацією в Туреччині з правами людини, питаннями щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор'ї, а також питанням Кіпру.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, Ердоган відвідав Угорщину для проведення та налагоджування офіційних контактів. Саме під час зустрічі Орбана та Ердогана перший подарував йому коня. Водночас Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль.

Теги: Туреччина Анкара Україна Угорщина

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