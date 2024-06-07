США закликають Китай взяти участь у саміті миру

Речника Держдепу зазначив, що Китай брав участь у попередніх самітах, і ця присутність була корисною

За словами речника Держдепу США, присутність Китаю на саміті була б корисною

Сполучені Штати Америки закликають Китай взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

За словами речника, присутність Китаю на саміті була б корисною.

«Ми, звичайно, заохочували б Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною тут», – сказав Метью Міллер.

Також представник Держдепу зазначив, що Китай повинен вжити заходів щодо компаній, які допомагають оборонно-промисловій базі країни-агресора Росії.

Речник додав, що це було б «ще більш корисним».

Раніше Метью Міллер заявляв, що Сполучені Штати Америки підтримують Глобальний саміт миру, але не бачать як його успішності може допомогти Китай, який відмовився від участі у заході через незапрошення Росії.

Нагадаємо, Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни. Натомість речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум'я» російсько-української війни.