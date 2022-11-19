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Дипломат: Жодна риторика на Кремль не подіє. Тільки фізичний вплив

glavcom.ua
Дипломат: Жодна риторика на Кремль не подіє. Тільки фізичний вплив
Василь Гамянін: Під тиском міжнародної спільноти Москва пішла на зернову угоду та повернула «азовців»
фото з відкритих джерел

«Росія, як звичайний гопник, боїться, що після того, як на неї натиснуть, ще й вдарять»

Єдиний шлях змусити Росію припинити збройну агресію проти України є фізичний вплив, лише дипломатичними зусиллями покласти край війні не вдасться. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол України в Індонезії Василь Гамянін.

Дипломат закликав країни, які мають серйозні стосунки з Росією, застосувати дієві інструменти впливу.

 «На мою особисту думку, жодна риторика на Кремль не подіє. Це – клінічний випадок. Для Кремля єдиними методами впливу можуть бути фізичні – перекрити десь кран чи щось таке. Країни, що мають певні серйозні стосунки з Росією, і які, на нашу думку, не підтримують Україну тією мірою, якою ми би хотіли, залишаються для московського режиму останніми зачіпками, аби взагалі не померти швидко та болісно. Тому всі ці країни мають абсолютно дієві інструменти у руках, аби прямо зараз їх застосувати», – наголосив Гамянін.

Посол навів приклади, коли Москва під міжнародним тиском була змушена змінити свою агресивну позицію.

«От вам два яскравих приклади. Українське зерно пішло на міжнародні ринки, чому так сильно опиралася Росія усіма кінцівками. Друге – звільнення «азовців», у яке ніхто не вірив і вважав їх приреченими. Тобто це демонстрація того, що на Москву є вплив і можливість натиснути. А Росія, як звичайний гопник, боїться, що після того, як на неї натиснуть, ще й вдарять. Тобто ці механізми та інструменти є», – сказав Гамянін.

Нагадаємо, що після демаршу Росія відновила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що «зерновий коридор» чудово працював без російських інспекторів. Міністр зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору», проте Росія має припинити своїм саботажем гальмувати його дію.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

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Теги: росія Азов зерно посол Індонезія Василь Гамянін

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