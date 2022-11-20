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Чи вдасться завершити війну навесні 2023 року: відповідь Офісу президента

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи вдасться завершити війну навесні 2023 року: відповідь Офісу президента
Андрій Єрмак не вірить у швидке завершення війни
фото з відкритих джерел

Мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що навряд війну вдасться завершити навесні 2023 року. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, повідомляє «Укрінформ».

Андрій Єрмак відповів на висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що «українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією завершиться навесні».

«Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним», – зазначив він.

Крім того, Єрмак нагадав про успіхи українських захисників на полі бою. Зокрема, про визволення Херсона та просування на Харківському напрямі.

«Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться», – підсумував керівник ОП.

Раніше повідомлялось, що Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі.

Нагадаємо, в інтерв'ю Sky News заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що ЗСУ можуть повернутися в Крим до кінця грудня. Тоді війна з РФ може закінчитися до весни.

Також з'явилась інформація, що Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони.

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Теги: війна росія Україна Офіс президента Андрій Єрмак

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